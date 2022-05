Oroscopo del 25 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole e Saturno vi fanno affacciare al mondo con vigorosa sicurezza se nati dal 22 marzo al 3 aprile. Se siete single potreste trovare un nuovo contatto che si rivelerà intrigante dal punto di vista sensuale ed erotico. Saturno vi dà spalle forti per raggiungere gli obiettivi lavorativi.

Mercurio favorisce i rapporti con la famiglia ma a risentirne è la forma fisica perché Saturno è dissonante, specie a livello gastrointestinale. Plutone rassoda i legami stabili se nati tra il 17 e il 19 maggio. Nettuno vi aiuta se svolgete un lavoro indipendente.

Luna innalza il livello del vostro charme e gratifica al tempo stesso la vita familiare. Sempre Luna vi sorride e vi invita a prendervi cura delle richieste affettive che ricevete. Se nati nella prima e nella terza decade avrete grandi successi lavorativi grazie a Giove.

Mercurio vi dona armonia familiare così come Nettuno se nati a luglio vi dona agilità mentale. Non vi preoccupate di innamorarvi troppo spesso e non vi struggete se alcuni amori passano: altri ne arriveranno. Urano mette in luce i vostri lati migliori a lavoro.

Saturno vi favorisce se nati ad agosto e vi dà una forma fisica eccellente. Urano e Luna rinnovano il vostro eros se nati tra il 9 e il 15 agosto mentre Luna e Sole vi consentono un’ascesa professionale di primo livello.

Mercurio amplifica sensibilità e intuito, anche in famiglia. Sempre Mercurio, con il sostegno di Urano, vi regalerà una stagione di successi amorosi senza precedenti. Se nati dal 15 al 18 settembre avrete grossi risultati a lavoro grazie a Plutone.

Sole vi fa brillare di simpatia e fascino nonostante Luna dissonante. Venere vi contrasta ma, al tempo stesso, stimola la vostra audacia in amore se nati in prima e seconda decade. Se nati tra il 16 e il 19 ottobre, Sole vi sorride nel caso in cui abbiate abbracciato la libera professione.

Se festeggiate gli anni a novembre Urano e Saturno vi mettono un po’ i bastoni fra le ruote, quindi siate guardinghi. Se nati dal 9 al 12 novembre un incontro recente si trasformerà in legame forte. A lavoro Urano è contrario se nati nella seconda decade.

Saturno vi favorisce se nati dal 12 al 16 dicembre. Plutone vi consente di ottenere novità sentimentali se nati a dicembre, mentre a lavoro troverete stima dai superiori se nati tra il 14 e il 20 dicembre.

Luna è negativa e vi fa faticare un po’ nel raggiungere l’equilibrio intimo. La vostra pazienza con la persona amata è senza dubbio la qualità migliore che possediate. Luna è un po’ ostile a lavoro e vi rema contro: ci vorrà tanta pazienza.

Sole, Giove e Marte vi sono tutti fedeli. Luna è la regista della vostra fortuna sotto il profilo sentimentale ma anche Sole darà una mano. Alcune novità in ufficio vi favoriranno se nati nella terza decade, grazie a Saturno.

Marte migliora i rapporti con la famiglia e riporta il buonumore. Plutone e Nettuno vi spianano la strada verso grandi conquiste se nati a marzo, mentre a lavoro la vostra diplomazia vi consente di trovare accordi con i colleghi se nati dal 9 al 15 marzo.