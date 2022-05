Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 maggio.

Plutone è negativo ma gli altri pianeti vi sostengono se nati nella terza decade. Se siete single ci saranno grandiose nuove chance sentimentali mentre a lavoro Sole e Giove saranno fuoriclasse nell’innalzare il vostro livello di intelligenza.

Saturno è un po’ dispettoso ma Luna e Mercurio vi danno manforte. Siete latin lover veri e propri, come dimostrato sempre da Luna e Mercurio. Marte oggi vi incalza a livello lavorativo se nati tra il 21 e il 28 aprile.

Posizioni molto belle ma anche altre più difficili. Luna è favorevole in amore così come Mercurio, che vi farà sperimentare una buona comunicazione con il partner. Se nati dal 13 al 17 giugno Saturno stimola il vostro estro lavorativo.

Se nati tra il 27 giugno e il 4 luglio Mercurio vi invita alla convivialità in famiglia e vi favorisce anche in amore se nati nella terza decade. Mostrate il vostro lato battagliero oggi a lavoro grazie a Nettuno.

Sole e Saturno vi favoriscono se nati in agosto ma fate attenzione alle posizioni da prendere durante le discussioni. C’è aria di rotazione di partner nella vita sentimentale se nati nella prima decade, mentre a lavoro vi mettete alla prova con nuove mete da raggiungere.

Mercurio, Urano e Plutone sono tutti dalla vostra parte e vi danno grande apporto nella vita sentimentale ed erotica. Mercurio tutela i vostri rapporti interpersonali a lavoro in modo da non lasciarvi sfuggire appoggi per il futuro.

Alti e bassi oggi con Saturno che vi aiuta se siete parte della terza decade. I single potranno fare la differenza guardandosi attorno. Se festeggiate gli anni dal 24 al 28 settembre avrete alcune brillanti ambizioni creative e lavorative ma occhio a un dispettoso Giove.

Forma fisica mediamente buona ma state attenti ai malesseri stagionali. Vi date un po’ all’evasione e alla scappatella per quanto concerne l’apparato sentimentale se nati dal 25 ottobre al 3 novembre. La routine lavorativa in fondo sembra non dispiacervi più di tanto.

Movimenti planetari vivaci e promettenti, anche se oggi siete un po’ più seri del solito e questo vi viene rimproverato dal partner. Saturno è il vostro benefattore lavorativo se siete nati nella terza decade.

Sarete meno diffidenti del solito nonostante Giove e Venere siano dissonanti. Mercurio e Urano vi spalancano possibilità sentimentali impreviste se nati tra il 15 e il 17 gennaio. A lavoro Nettuno vi offre escamotage geniali per esaltarvi.

Sole e Saturno vi danno una perfetta forma fisica oggi, mentre Urano è un po’ ostile in amore se nati tra il 2 e il 10 febbraio. Sempre Urano vi vorrebbe più concentrati a lavoro se nati tra il 21 e il 24 gennaio.

Mercurio e Urano giovano un ruolo di primo piano nella vostra giornata, con buona salute psicofisica e look smagliante. Luna vi creerà occasioni fortunate se siete single, mentre a lavoro Plutone e Urano vi spingono a puntare in alto se nati nella terza decade.