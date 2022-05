Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 maggio segno per segno

Urano vi mostra la necessità di essere chiari nell’ambiente familiare e di migliorare tono e umore. Venere dà voce alle vostre esigenze più profonde a livello sentimentale mentre Saturno sorride sotto il profilo lavorativo.

Luna vi illumina il cammino di buonumore. La vostra forma fisica però richiede maggiore cura e attenzione se nati nella terza decade, per via di Saturno ostile. Se nati dal 9 al 17 maggio Urano, Nettuno e Plutone sono registi di un ottimo momento sentimentale. Saturno negativo pure a lavoro.

Sole è vostro prestigioso ospite e vi sorride. Saturno vi rende inoltre la vita più facile se nati nella prima decade. Azione e fermezza di polso non valgono in amore: serve dolcezza, ricordatelo. Saturno vi dà grande estro nell’aspetto lavorativo.

Plutone e Giove vi tengono il broncio ma Luna vi sorregge. Marte vi dà l’ardore di un Casanova in amore, mentre a lavoro dopo aver racimolato un bel gruzzoletto troverete il modo di investirlo positivamente.

Diversi corpi celesti a vostro favore, anche se Saturno è oppositore se nati nella terza decade. Venere e Giove ma anche Sole vi sostengono in amore, mentre in ufficio cercate di non fare i duri con colleghi e capi.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade e con una forma fisica discreta. Urano vi rende elettrizzati in fase amorosa, mentre in ufficio ci sarà un’importante gestione di denaro che vi terrà impegnati.

Giornata vivace con i pianeti al vostro fianco, anche se Giove e Plutone sono ostili. Sole e Saturno però sono benefici e positivi e vi daranno sentimenti e gentilezza. Se nati a ottobre Saturno promuove la vostra diplomazia.

Pianeti positivi ma anche dissonanti oggi, con Marte benefico se nati dal 18 al 22 novembre e una forma fisica buona ma non ottima. Nettuno vi apre a pagine di grande amore se nati nella terza decade. In campo professionale fate attenzione: c’è qualcuno più scaltro di voi!

Saturno vi festeggia se nati dal 13 al 17 dicembre. Audace sortita nel giardino dell’eros oggi in fase sentimentale, mentre Saturno vi renderà molto agguerriti e volenterosi a lavoro se nati nella prima e nella seconda decade.

Urano vi aiuta a fronteggiare situazioni difficili, con Giove che invece vi obbliga ad accettare alcuni cambiamenti. Se nati dal 17 al 20 gennaio Plutone tirerà fuori un po’ di grinta amorosa, mentre per i nati dal 2 al 9 gennaio ci sarà grande razionalità nella gestione dei rapporti a lavoro.

Sole e Mercurio sono tecnicamente ostili così come Urano se nati dal 17 al 19 febbraio. Ritrovate un po’ di brio in serata in amore con Venere dalla vostra parte se nati nella terza decade. Non fate passi più lunghi della gamba a lavoro, come suggerito da Urano.

Quasi tutti i piani – a parte Sole, che porta qualche piccolo disaccordo familiare – sono dalla vostra parte. Se nati dal 17 al 20 marzo Plutone vi trasformerà in un guerriero capace di intrappolare cuori indomiti. Alcuni progetti professionali risultano forse troppo ambiziosi, come suggerito da Urano.