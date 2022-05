Oroscopo del 16 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 maggio.

Marte vi dona grinta, entusiasmo e intento di affermazione se nati ad aprile. Venere è costantemente al vostro fianco nella sfera dei sentimenti, con Mercurio che torna a sorridervi e Saturno positivo lavorativamente parlando se nati dal 12 al 17 aprile.

Sole e Urano vi fanno mettere all’opera sciogliendo tensioni in campo lavorativo e familiare. Saturno vi stana a uscire allo scoperto se volete trovare una persona con cui condividere qualcosa. La professione vi impegna anima e corpo se nati dal 21 al 25 aprile.

Venere fa innalzare il vostro livello di sensibilità in famiglia. Il vostro cuore ha ripreso a battere dopo alcune delusioni grazie a Venere, mentre Giove e Mercurio vi favoriscono in ufficio se nati tra il 21 e il 24 maggio.

Sole vi obbliga un po’ a riorganizzarvi in campo familiare. Mercurio vi concede molta fantasia per arricchire il vostro rapporto di coppia, mentre Nettuno cerca di promuovere vere e proprie trasformazioni dal punto di vista professionale.

Saturno è contrapposto oggi e fa incrinare tono e umore. Gli astri però proteggono i vostri interessi affettivi, in particolare Venere e Mercurio se nati in prima e terza decade. Incontri folgoranti per i single! A lavoro mostrerete rigore e autorevolezza.

Sole e Urano sono favorevoli ma Marte, Mercurio e Nettuno sono ostili. Sempre Nettuno e Marte vi provocheranno un po’ negativamente per quanto riguarda le relazioni, mentre Plutone sarà magmatico in fatto si eros se nati dal 17 al 21 settembre. Occhi a non spendere troppo oggi!

Saturno continua a essere positivo e darvi un orizzonte stabile e pacato. Gli eventi sentimentali recenti hanno sottolineato ancora una volta la vostra razionalità ma ora non vi intestardite su questo. Oggi darete aiuto a un collega in difficoltà a lavoro.

Plutone vi avvicina ai vostri simili così come Nettuno se appartenete alla terza decade. Se nati dal 12 al 17 novembre Saturno è un po’ imbronciato in amore, mentre a lavoro vi verrà assegnato un nuovo incarico che potrete affrontare con estro.

Saturno vi sorride così come Urano. Mercurio vi fa battere il cuore come un tamburo oggi mentre Nettuno è un po’ contrario a lavoro e vi invita a non fare passi più lunghi della gamba se nati nella terza decade.

Sentite il bisogno di tenere i piedi ben piantati per terra grazie a Saturno, specie se nati tra il 15 e il 20 gennaio. Sempre se nati nello stesso periodo Marte rende bollenti i vostri spiriti, mentre se siete nati tra il 12 e il 16 gennaio Saturno rafforzerà la vostra vocazione lavorativa.

Giove e Venere vi favoriscono se nati dal 6 al 14 febbraio. Vivrete una fase di dialogo molto aperto con la vostra dolce metà se nati tra il 5 e il 9 febbraio, nonostante Urano negativo. Nettuno vi aiuta nella giornata d’ufficio.

Vi sentite molto stimolati dai cambiamenti avvenuti di recente grazie a Nettuno e Urano. Sappiate vedere quel che di un amore logoro e appannato funziona piuttosto che il resto: potete ribaltare la situazione! La vostra parola chiave a lavoro è certamente impegno.