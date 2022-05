Il Fuorisalone della Tortona Design Week

Manca ancora un mese ma a Milano è già scattata l’ora del design. Con la 60esima edizione del Salone del Mobile torna anche il Fuorisalone, la kermesse che trasforma la città in un’esposizione a cielo aperto. Eventi, mostre, installazioni o semplici occasioni di incontro di cui tutti sentivamo forte la mancanza.

Tra i protagonisti della prossima Design Week c’è certamente il distretto di Tortona.

Cuore di quest’edizione sarà il progetto Fluidity and Design, concept con cui Torneria Tortona e Tortona Locations - soggetti promotori e organizzatori dell’evento - confermano il percorso intrapreso negli ultimi anni di interpretazione del design come collettore di trasformazione culturale e sociologica, sensibile alle mutate condizioni del vivere attuale, rispettoso delle differenze e delle nuove istanze che si sono improvvisamente e prepotentemente affacciate a livello sia nazionale che internazionale.

Le due parole chiave sono Fluidity and Design, parole ma soprattutto concetti che caratterizzano il percorso che le aziende leader del settore stanno perseguendo per attuare la loro ripartenza, ispirandosi alle condizioni che ci vengono imposte e che hanno modellato la nostra vita.

Tortona Design District si propone inoltre anche come palcoscenico per artisti emergenti. Numerosi designer provenienti da tutto il mondo hanno infatti deciso di sposare l’iniziativa di Tortona Design Week.

Design per educare, ‘Completing the fragments of nature’

A testimonianza della continuità del percorso intrapreso da Tortona Design Week e con l’obiettivo di promuovere un design capace di creare nuovi valori, coinvolgere ed educare, l’edizione 2022 vedrà anche la realizzazione di “Completing the fragments of nature”. Il progetto, ideato da un gruppo di studenti di Domus Academy, è stato premiato lo scorso luglio come vincitore del contest The Roundabout: design with nature, lanciato nel 2021 da Tortona Design Week e Domus Academy. Grazie al prezioso contributo di Urbo Style, Linea Light Group e Sense immaterial Reality, l’idea di John Tracy Connor, Maryana Concepcion Heilman, Jing-Han Yang vedrà finalmente la luce nella rotonda di via Bergognone. La porta d’accesso e simbolo della Tortona Design Week verrà trasformata in un'installazione virtuale e fisica, manifesto di una visione più ecologica e sostenibile della città di Milano, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.



Le installazioni da non perdere

Timberland presenta “Floating Forest”, una foresta multisensoriale galleggiante, realizzata come ecosistema indipendente sull'acqua della Darsena di Milano, per una città più verde. Creata per la Milano Design Week 2022, in collaborazione con Stefano Boeri Interiors, l'installazione nasce dall’importanza del ruolo che ha la natura e dell’importanza di un futuro più verde ed equo, in linea con il concetto di circolarità dove nulla viene sprecato

IKEA sarà presente a BASE Milano con IKEA Festival, un ricco palinsesto di eventi ed esperienze immersive per raccontare il futuro del retail e del design, indagare come si è evoluto il rapporto delle persone con la propria casa e mostrare come sia possibile migliorare la vita quotidiana vivendo gli spazi domestici in modo consapevole. Nell’area sarà possibile visitare Ögonblick - A Life at home exhibition, un’avvincente istallazione fisica e digitale che si ispira ad H22, progetto che ha preso vita ad Helsingborg, in Svezia, al quale IKEA partecipa con l’obiettivo di costruire “la città sostenibile del futuro”.

Una visione elettrizzante per il futuro del design verrà presentata da Lexus grazie a “ON/”, installazione dell'architetto e designer Germane Barnes, che svela i prototipi dei finalisti del Lexus Design Award 2022 e mette in scena le idee degli studenti del Royal College of Art di Londra sul tema della mobilità nel 2040.

Saviola, primo ad aver creato il pannello ecologico 100% recycled wood, presenta “LEGEND. the renaissance”: il nuovo tema che rappresenta la rinascita rispetto ai valori dell’habitat e un modo di vivere rivolto alla sostenibilità. RIQUALIFICARE, RINNOVARE, RIPENSARE…i pilastri del Rinascimento introdotti per creare bellezza tecnica ed estetica nei propri prodotti. L’installazione di Saviola è strutturata attraverso un percorso interattivo e immersivo. Un viaggio multisensoriale che coinvolge il visitatore all’interno del processo produttivo del riciclo del legno post-consumo fino all’applicazione del prodotto nell’interior design.

Firmata da APIMA e AICEP Portugal Global con l'obiettivo di promuovere i prodotti portoghesi all'interno della comunità internazionale, MADE IN PORTUGAL è un'elegante esposizione della migliore offerta portoghese per l'Home Interiors: più di 100 prodotti di diversi settori all'interno del Cluster Casa, come mobili, illuminazione, posate, tessuti per la casa e ceramiche. La mostra punta a valorizzare la qualità, la sostenibilità, l'innovazione e la differenziazione dell'interior design e dei prodotti portoghesi.

Dopo il successo dell’experience “Connect to Extraordinary” presentata nel 2021, Haier Europe torna alla Tortona Design Week con un nuovo percorso immersivo ed esperienziale intitolato “Home Switch Home”. Più di 1000 mq dedicati alla Smart Home, all’Internet of Things e all’intelligenza artificiale. Fil rouge di tutto il percorso è l’app hOn, piattaforma digitale del Gruppo.

Hypernova è l’installazione realizzata dalla designer Sara Ricciardi per gloTM, protagonista dell’area Lounge di Superstudio. Ricciardi invita lo spettatore a compiere un’esperienza in cui natura e tecnologia, unicità e molteplicità coesistono. Un percorso che richiama la filosofia del brand, che invita a non dover necessariamente scegliere tra due opzioni apparentemente opposte, ma a farle convivere “senza compromessi”.

Anche lo spazio del Roof seguirà la medesima filosofia e sarà curato per gloTM da TOILETPAPER magazine, il collettivo creativo fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Con Radical Pop Terrace l’obiettivo è ricreare un giardino urbano di forte impatto visivo. Uno spazio super pop, aperto al pubblico tutti i giorni fino alle 21.

Decorazione senza limiti. È questo il tema proposto da Decor Lab, il laboratorio della decorazione di via Tortona 37. Decor Lab riunisce una particolare selezione di prodotti e soluzioni premium per l’architettura, l’interior design e la visual communication, personalizzati e in grado di trasmettere una nuova prospettiva del vivere gli spazi per clienti privati, architetti, designer, arredatori ed esperti di comunicazione che vogliono scoprire e toccare con mano le soluzioni di prima qualità realizzate dagli specialisti della decorazione personalizzata.

Lo showroom monomarca Capital di Milano torna protagonista con un’installazione dal titolo "Air is Emotion” scelto e realizzato in collaborazione con l’Interior Designer Elena Pelosi, per descrivere al meglio lo spazio espositivo con un invito a rallentare.



Color Design® Lechler – “The Way of Accent” interpreta il tema della sostenibilità, proponendo quattro collezioni di colori ed effetti per realizzare spazi senza tempo grazie a elementi di valore, curati e belli, che ci accompagneranno nella nostra vita domestica per lunghi periodi. Disincentivare la creazione di rifiuti è per Lechler favorire la produzione di “componenti” di pregio in cui la vernice è un elemento prezioso che aggiunge o torna a dare grande valore.

In occasione della Milano Design Week, Zip Zone Events, il format di eventi ideato da Alessandra Stretti per accompagnare ed enfatizzare la natura del Fuorisalone, propone un’esperienza poliedrica e immersiva che spazia tra esposizioni collettive di design, arte e creazioni in materiali innovativi nella loro massima e più pura espressione. Per la sua quinta edizione, il fil rouge che lega molti dei lavori esposti è il riutilizzo creativo dei materiali di recupero per creare pezzi unici e di valore.

All’interno di Zip Zone Events si svolgerà inoltre “Fuori di Design”, una mostra collettiva promossa da Materioteca. In questa decima edizione vengono ospitate creazioni frutto del riuso e/o riciclo materico. Vi sarà la partecipazione straordinaria di Idea Plast, la cui ricerca e sviluppo si è dimostrata negli anni essere una eccezionale fucina di ispirazione e stimolo nel donare una inedita seconda vita a una disparata varietà di rifiuti polimerici.

Officina 14, infine, propone design ed artigianato in una location suggestiva.