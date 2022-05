Oroscopo del giorno, le previsioni del 3 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 maggio.

Mercurio produce enorme sensibilità e capacità di uscire dalle difficoltà. Saturno, Luna e Venere promettono buone prospettive di concordia. D’altronde, come recita un proverbio africano, “Se vuoi arrivare primo corri da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme”. Carattere caldo e generoso il vostro in amore, mentre a lavoro vi contraddistinguete per intelligenza e signorilità.

Sole e Urano vi fanno godere una bella giornata così come Mercurio e Sole. Marte e Plutone vi sostengono in amore anche perché “la fortuna va con il coraggio!”. Se nati nella terza decade Saturno è contrario a lavoro.

Mercurio vi vuole bene ma Giove, Marte e Nettuno vi osteggiano se nati nella terza decade. Venere e Luna formano lieti aspetti in amore, con Mercurio positivo per i single. Se svolgete un lavoro connesso al business sarete sorretti da Venere e Luna.

Nettuno vi fa godere di un ottimo periodo così come anche Urano. Un nuovo interesse passionale vi colpirà se nati tra il 12 e il 17 luglio. Mentre se invece siete nati tra il 13 e il 17 luglio Nettuno sarà il regista dei vostri successi come liberi professionisti.

Saturno è disarmonico e vi chiede attenzione oggi in famiglia. La vostra dolce metà richiede grande comprensione oggi e avrete anche modo di apprezzare la sua dedicazione se nati tra il 24 e il 31 luglio. State giocando una partita decisiva a lavoro: in bocca al lupo!

Mercurio vi contrasta un po’ oggi ma niente di grave: Urano e Sole metteranno una pezza. Plutone e Urano operano per favorire i single oggi mentre a lavoro siete famosi da sempre per la vostra grande disponibilità, nonostante Mercurio contrario.

Mercurio vi apre a una giornata di serenità e armonia in campo familiare, con Luna che vi dà ottimismo e voglia di incidere. Salute discreta ma controllate il sistema digestivo perché Plutone e Venere sono contrari. Garbo, equilibrio e signorilità vi renderanno seducenti se nati dal 14 al 18 ottobre. Sempre se nati a ottobre Saturno vi darà polso fermo a lavoro.

Il vostro essere eccentrici sarà centrale per voi oggi. Marte è positivo in amore e vi regala bei momenti con la vostra dolce metà se nati dal 28 ottobre al 4 novembre. Plutone è super positivo per i lavoratori della terza decade.

Giornata abbastanza positiva grazie a Saturno. Momento molto bello e costruttivo in amore specie se nati nella terza decade. Se invece siete nati tra il 13 e il 17 dicembre, Saturno vi favorirà a lavoro con una grande fortuna.

Sole e Urano sono positivi per voi e vi portano a essere pragmatici in famiglia. Serietà e affidabilità sono i doni da presentare alla vostra dolce metà, specie se nati tra il 15 e il 18 gennaio. La vostra abilità manuale vi consegnerà grandi elogi sul posto di lavoro.

Orizzonte frizzante oggi con Mercurio e Saturno che vi vogliono bene, specie se nati nella seconda decade. Plutone è molto positivo se nati tra il 15 e il 17 febbraio nella parte sentimentale della giornata. Giove vi ammonisce oggi sul non fare spese folli.

Sole è in angolo favorevole e vi promette di essere instancabili, anche se Luna e Mercurio porteranno un po’ di negatività. Plutone è molto bravo nel rendervi ammaliatori se nati dal 14 al 18 marzo mentre Nettuno, se nati dal 12 al 17 marzo, vi rende spesso sotto esame in ufficio. Marte però sorregge i nati a febbraio.