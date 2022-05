Cibus 2022 fiera internazionale dell'agroalimentare a Parma: programma

Torna a Parma la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare. A Cibus 2022 – in programma dal 3 al 6 maggio – attesi oltre 70mila visitatori e top buyers da tutto il mondo. Ecco ospiti e programma delle giornate ascolta articolo Condividi

Cibus 2022, la fiera internazionale dell’agroalimentare, torna a Parma dal 3 al 6 maggio. Ecco la lineup delle giornate, tra eventi, laboratori di scoperta delle ultime tendenze culinarie e grandi ospiti.

Che cos’è Cibus 2022, il Salone Internazionale dell’Alimentazione È con un nome che ricalca appieno la sua indole, di polo fieristico dedicato a tutte le novità in fatto di alimentare e di cibo, che nasce Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, che per questa annata 2022, si tiene nella sua originaria location di Parma, da martedì 3 a venerdì 6 maggio. Un vero e proprio evento, tra convention e laboratori di scoperta, che si pone come punto di riferimento per tutti i lavoratori e investitori di settore, per un’intera settimana concentrati sul meglio dell’agroalimentare e del Made in Italy. Dal 2020 diventata fiera a cadenza annuale, Cibus 2022 esplora tutte le ultime novità e tendenze in fatto di gusto e composizioni e si pone come grande punto di incontro tra operatori di settore nazionale e internazionale. Il suo obiettivo resta quello di dimostrare la crescita del cibo verso il futuro, senza tradire in questo caso le sue origini nei territori ragionali che rappresenta.

Cibus 2022: programma e ospiti Si attendono a Cibus 2022 oltre 3mila espositori italiani, mentre cresce di molto la cifra dei visitatori attesi che, secondo le stime, potrebbero essere oltre 70mila, tra buyers italiani e stranieri, da Europa, Asia e America. È proprio per questi ultimi l’organizzazione della rassegna “Cibus Destination”, con visite guidate e percorsi a tema su cibo e territorio, in un focus particolare sulle produzioni tipiche regionali e al tema della sostenibilità ambientale, che passa anche per il cibo e la qualità delle materie prime. L’area espositiva “Cibus Innovation Corner” accoglierà invece i migliori prodotti innovativi selezionati da una giuria di esperti. Tra i grandi ospiti di Cibus 2022, sono attesissimi anche il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli che inaugurerà l’evento fieristico e Manlio di Stefano, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Insieme saranno anche i relatori del convegno “La responsabilità economica e sociale dell’agroalimentare italiano. Come continuare a garantire l’accesso al Cibo e al Lavoro durante e dopo le crisi, attraverso un nuovo modello di sviluppo sempre più sostenibile”. Nell’Area Ho.Re.Ca. The Hub, il convegno dedicato a “I vantaggi dell’innovazione digitale nell’out of home: personalizzazione e attenzione al food cost” con Jakala, prima azienda europea che aiuta i suoi clienti nel settore food e non, a migliorare le performance di business con un impatto sostenibile. Ci saranno poi i migliori birrifici del Belpaese che parteciperanno al concorso “Birra dell’Anno”, o ancora “Cibus4Sustainability”, il progetto di Cibus e PWCItalia su pratiche sostenibili per l’industria e la distribuzione. Nell’area Le Village realizzata con Crédit Agricole Parma ospite il meglio delle innovazioni di prodotto, dando voce alle startup. Mentre le potenzialità dell’export saranno protagoniste in “La dinamica delle private label a livello internazionale” con Antonio Cellie, CEO di Cibus 2022.