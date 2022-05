5/21

Se avevate in mente un regalo beauty, un'idea non banale sono queste bombe da doccia con oli essenziali per aromaterapia, un modo per dedicarsi un momento rilassate e anti stress. Il set comprende 6 bombe da doccia: anguria, pompelmo, mentolo ed eucalipto, peonia e pera, cacao e arancia e citronella e cocco. Prezzo: 17,99

Cleverfy Bombe da Doccia