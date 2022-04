ArteGenova, dopo l'Expo di Dubai il ritorno di Guglielmo Spotorno

Chi è Guglielmo Spotorno

leggi anche

Arte Fiera, a maggio rassegna di riferimento gallerie italiane

La passione di questo autore sfocia anche nel collezionismo. Spotorno infatti è uno dei collezionisti di arte contemporanea più importanti del mondo. Nella sua quadreria figurano opere di Lucio Fontana, Emilio Scavino, Asger Jorn, Roberto Sebastian Matta, Karel Appel, Enrico Baj. Milanese di nascita, trapiantato a Celle Ligure, Guglielmo Spotorno è uno dei pittori più accreditati della scena contemporanea e che si stanno imponendo come leader in ascesa. Se le mostre al Museo della Permanente l'hanno fatto conoscere al grande pubblico, la recente presenza a Dubai, in un official event dell’EXPO 2021 dedicato all’arte contemporanea, e l’imminente mostra presso lo SPIN San Paolo Invest di Siena lo consacrano come autore di crescente interesse per il mercato dell'arte contemporanea.