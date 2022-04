1/12 Hans Georg Berger

"The learning photographer" è una raccolta delle opere del fotografo e scrittore tedesco Hans Georg Berger, in mostra dall'8 aprile al 16 luglio presso la 29 ARTS IN PROGRESS gallery di Milano, La mostra raccoglie più di 30 fotografie del Maestro, in bianco e nero e stampate ai sali d’argento su carta baritata, a partire dai negativi conservati nel suo archivio berlinese