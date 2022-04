Ambizioni e mistero, 10 libri per bambini da 3 a 12 anni

Peter Coniglio è il solito monello, e non sa stare fuori dai guai. Un giorno si intrufola nell'orto del Signor McGregor per fare una scorpacciata di verdure, riuscirà a tornare al sicuro nella sua tana?

Libri per bambini di 4 anni

La buona strada

di Alice Rohrwacher

Editore: Mondadori

Una strada un po' inesperta che non sa dove andare. Si piega in grosse curve, salta su ponti alti, si fa stretta e poi si allarga per non disturbare nessuno. Quel che conta è non cercarla da soli.