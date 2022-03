Arezzo, Bertelli (Prada) riapre la storica "Buca di San Francesco"

Dopo Gucci anche Prada si dedica alla cucina. L’Ad del gruppo Prada Patrizio Bertelli rileva lo storico locale ad Arezzo che porta il nome di un Santo: Buca di San Francesco. E’ stato per mezzo secolo il ristorante del jet-set internazionale, di reali e capi di Stato: dalla principessa Carolina di Monaco al re Gustavo di Svezia, al presidente degli Stati Uniti, alle grandi star del cinema a partire da Charlie Chaplin. In tanti sono venuti per decenni a gustare la tradizionale cucina aretina in questa sorta di locanda aristocratica.