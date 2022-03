Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 marzo segno per segno

La vostra energia vi fa prendere in mano la situazione oggi con Sole, Mercurio, Venere, Saturno, Nettuno, Urano e Marte tutti dalla vostra parte, specie se nati dal 3 al 14 aprile. Se appartenete alla terza decade vivrete un momento sì in amore così come, se nati dal 9 al 15 aprile, a lavoro.

Luna, Giove, Urano, Nettuno e Plutone sono tutti bendisposti. Non vi mancheranno infatti energia e sensibilità. Marte vi invita a venire allo scoperto e non essere timidi in amore, con Saturno che vi favorisce se nati dal 29 aprile al 5 maggio. Vi si richiede un ultimo sforzo per portare a compimenti alcuni piani lavorativi.

Luna, Giove, Nettuno vi aiutano così come Sole, Venere e Marte vi danno entusiasmo in amore, favorendo passioni frettolose ma anche flirt importanti. Un po’ di stanchezza oggi a lavoro ma risolverete tutto con descrizione e sobrietà.

Mercurio è molto congeniale e vi regala la possibilità di essere pragmatici. Plutone vi favorisce in amore se siete nati dal 14 al 17 luglio mentre a lavoro, se appartenete alla terza decade, concludete le vostre mansioni con grande ordine.

Atteggiamento frizzante e colorato, merito della vostra scintillante personalità. Buono l’accordo che riuscite a trovare oggi con la vostra dolce metà se nati dal 24 al 31 luglio. Vi prendete in carico un importante compito lavorativo e lo porterete a termine molto bene!

Urano vi gratifica con gande intelligenza e capacità di comprensione. Il vostro rapporto è fondato su onestà e fedeltà, con Plutone al vostro fianco se nati nella terza decade. Se invece siete nati tra il 14 e il 19 settembre, lo stesso Plutone vi guarda con benevolenza a lavoro.

Saturnio vi sorregge in modo protettivo, anche se in amore c’è la necessità di una comunicazione più profonda e di un animo aperto. Gli astri vi chiedono maggiore impegno se nati dal 14 al 19 ottobre. Marte è molto positivo a lavoro.

Luna molto positiva così come Nettuno e Giove se nati nella terza decade. Nettuno è in particolare molto estroso a livello erotico oggi per quanto concerne il rapporto di coppia. Plutone e ancora Nettuno vi favoriscono se nati nella terza decade a lavoro.

Mercurio e Sole vi guardano sornioni e benevoli, anche se Luna, Giove e Nettuno possono essere blandi nemici. Alcune incombenze lavorative vi toglieranno tempo per il rapporto di coppia ma rimedierete grazie a Saturno. Chi è nato dal 4 al 10 dicembre otterrà la quadratura del cerchio lavorativa grazie a Marte.

Plutone vi consente di approcciare con facilità i vostri rapporti affettivi e sentimentali oggi, dandovi aiuto in una giornata dal cammino sereno. La vostra posizione lavorativa è particolarmente florida e vincente, siete tutelati infatti da Luna, Giove, Nettuno, Urano e Saturno.

I pianeti vi favoriscono, in particolare Venere e Saturno si alleano per portarvi entusiasmanti novità in amore. A lavoro invece riguadagnate un po’ di terreno perduto grazie a Mercurio se nati dal 23 al 29 gennaio.

Pianeti favorevoli ma anche dissonanti oggi. Avete un prorompente bisogno di evasione e di avventura oggi in amore per via di Nettuno, se nati nella terza decade. Urano vi tiene un po’ in fibrillazione riguardo ad alcune scadenze lavorative se appartenete alla seconda decade.