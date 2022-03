Oroscopo del 25 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere vi guarda sorridente e benevola sotto ogni punto di vista, garantendovi anche una forma fisica perfetta. Marte vi alleggerisce da molti di dubbi in amore se nati nella seconda decade. Continuate l’attività in ufficio con forza e personalità.

Nella prima parte di giornata vi disturba il fattore amicale, nel secondo invece riuscire a tenere alto tono e umore. Nettuno e Plutone sorreggono il sistema immunitario se nati nella seconda e terza decade. Vivrete in amore il classico colpo di fulmine, mentre a lavoro siete praticamente infaticabili.

Venere continua a spalleggiarvi se nati nella seconda decade, esaltando romanticismo e poesia. Intesa fisica e mentale con il vostro partner se nati dal 24 maggio al 4 giugno. Urano è molto positivo a lavoro se nati dal 2 al 9 giugno.

Mercurio vi gratifica pienamente se nati nella terza decade. Se il vostro cuore è ancora solitario accettate inviti e provate nuove esperienze se nati tra il 2 e il 7 luglio. Urano vi colpirà con le sue frecce da Cupido! Mercurio, Giove e Nettuno vi donano grande capacità di ascolto in ufficio se nati dall’8 al 15 luglio.

Saturno vi guarda dall’alto e vi riporta un po’ con i piedi per terra se nati nella seconda e terza decade. Sole vi aiuta a trovare l’amore giusto se nati dal 26 al 30 luglio o dal 7 al 12 agosto. Sempre Sole vi farà trovare soluzioni per alcuni problemi lavorativi.

Siete analitici ma anche moderatamente volitivi, grazie a Plutone e Urano. Con cautela e gentilezza d’animo salutate con affetto una buona opportunità per il vostro cuore. Sempre Urano vi aiuta nelle scelte lavorative se nati dal 2 al 13 settembre.

Cielo radioso con Venere e Marte che vi restano accanto se nati nella seconda decade, alzando tono e umore. Prendete più confidenza con il lato emotivo della persona amata e cercate di risolvere con logica i problemi che invece potrebbero sorgere in ufficio, se nati a ottobre e con Marte al vostro fianco.

Venere, Marte, Saturno e Urano fanno le vostre fortune se nati nella seconda decade. Se invece siete parte della terza riuscirete a esprimere alla grande il vostro calore umano e sensuale nel rapporto di coppia. Non date peso a colleghi un po’ arroganti e proseguite con la vostra giornata di lavoro.

Configurazione planetaria molto buona oggi, specie grazie a Sole per i nati nella prima decade. Marte, Venere e Saturno danno anche manforte. Venere e Marte in particolare vi danno grandi energie sia in amore che per sorreggere la libera professione.

Luna sprigiona i suoi influssi positivi, così come anche Giove, Mercurio, Urano e Nettuno tifano tutti per voi in amore. In ufficio riprendete le redini della vostra attività anche se qualche collega può non essere collaborativo.

Urano può farvi qualche piccolo sgarro in famiglia ma niente di grave, specie se nati nella seconda decade. Sarete un po’ stravaganti nel rapporto di coppia ma è una bella tattica per spezzare la monotonia. Giornata lavorativa con tante richieste e quindi con maggiore stanchezza.

Mercurio e Venere arricchiscono la vostra giornata, soprattutto la sfera emotiva che continua a vedere i vostri successi travolgenti a livello passionale. Saturno vi guarda benevolo e vi consente di procedere in modo garbato e serio a lavoro se nati a febbraio o nella seconda decade.