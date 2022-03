Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 marzo segno per segno

Mercurio, Sole, Nettuno, Giove vi danno grande genialità oggi. In amore Marte e Venere vi fanno impulsivi e avventurosi, mentre un provvido Urano vi aiuta a lavoro se nati nella seconda decade in questa giornata.

Saturno, Marte e Venere sono un po’ negativi ma gli altri pianeti – come Mercurio – restano amabili e alleati. Dovete mostrare un po’ più di costanza nei sentimenti, in maniera spontanea e genuina. Giove, Urano, Plutone e Mercurio vi infondono grande energia a lavoro.

Giornata frizzante e gioiosa quella di oggi, in cui cercate di essere empatici con tutti. Venere splende felicemente in amore e vi dà grande simpatia e attività amorosa piena senza inutili sentimentalismi. I vostri capi vi tartassano? Prendete tutto con lucida ironia se nati a giugno.

Plutone vi dà certi comportamenti un po’ rozzi ma andrete comunque bene con i familiari se nati nella terza decade. Attenzione però ai mali di stagione se nati dal 26 al 30 giugno. Se invece nati dal 12 al 16 luglio l’accordo da trovare con il partner di turno per la vacanza estiva sarà lungo ma, alla fine, soddisferà entrambi. Se svolgete una professione artistica Luna, Mercurio e Sole vi sosterranno.

Transiti molto benefici per voi specie con Luna che dà grandi soddisfazioni familiari. Assaporate un momento di fusione emozionale molto intenso con la vostra dolce metà, mentre a lavoro Mercurio vi suggerirà manovre finanziarie azzeccate.

Urano vi dona felicità se nati nella seconda decade, con gentilezza e garbo dalla vostra se nati dal 30 agosto al 5 settembre o dal 16 al 19 settembre. Sole e Giove possono farvi avvertire un po’ di freddezza in amore se nati nella terza decade. Se invece siete nati nella seconda potreste avere qualche piccola frenata a lavoro.

Luna, Marte, Saturno, Venere sono qui per favorirvi, solo Plutone resta contro. Il vostro carattere a volte freddo e severe può non essere compreso da chi vi ama e amate quindi fate attenzione se nati dal 16 al 19 ottobre. Se appartenete alla terza decade dosate bene i messaggi e i gesti a lavoro per via di Plutone contrario.

Plutone e Mercurio vi assistono oggi con grinta e forza morale se nati dal 25 al 31 ottobre o dal 16 al 19 novembre. Giove e Sole magnificano la vostra verve erotica, mentre a lavoro mostrerete un ottimo fiuti per gli aspetti economici.

I nati nella prima decade vedranno amplificata la loro voglia di vivere e di amare, questo specialmente grazie a Saturno che li proteggerà se nati dal 5 al 13 di dicembre. Siete liberi professionisti? Vi sarà dato il modo di giocare una carta vincente, restate lucidi.

Mercurio, Urano e Giove vi rendono super fortunato sia in campo sociale che familiare, anche se Sole e Luna contrari cercano di farvi degli sgambetti. In amore Plutone vi chiede cautela e riflessioni se nati nella terza decade mentre Nettuno vi consegna la possibilità di emergere a lavoro se nati dal 14 al 17 gennaio.

Transiti abbastanza positivi a parte Urano per i nati nella seconda decade. Venere e Saturno vi sostengono in maniera molto valida sotto il profilo sentimentale mentre Nettuno vi farà emergere in ufficio se appartenete alla terza decade.

Giove vi sostiene se nati nella seconda decade, facendovi raggiungere un livello di comunicazione intimo, erotico e mentale con il partner se nati dal 12 al 15 marzo. Se svolgete una professione che ha a che fare con i soldi Urano e Plutone vi aiuteranno, specie se nati nella terza decade.