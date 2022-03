Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 marzo.

Marte vi alleggerisce di molto ogni situazione, anche se i nati nella terza decade dovranno tenere sotto controllo gli organi abitualmente a rischio. Una profonda sintonia vi lega alla persona amata se appartenete alla prima decade. Se invece appartenete alla seconda, Giove e Mercurio vi daranno tempismo e abilità a lavoro.

Luna vi dà sostegno e grinta oggi. Plutone è in angolo splendido in amore se nati dal 14 al 19 maggio e vi aiuta a risolvere dei piccoli screzi con la vostra dolce metà. Con forza decisionale e risolutezza sviluppate nuove situazioni lavorative interessanti.

Saturno è splendido e vi promette tante nuove iniziative e un po’ di leggerezza, specie per chi nasce nella terza decade. Giove è un po’ imbronciato quindi attenzione ai malanni di stagione. Marte e Venere sono in angolo felicissimo in amore e vi consentono svariate acrobazie erotiche se nati nella prima decade. Marte e Saturno vi danno coordinazione e attenzione a lavoro.

Meno affaticati di ieri grazie a Luna dalla vostra parte. Cercate di andare incontro alla persona amata e alle sue esigenze oggi, specialmente se nati dal 2 al 9 luglio. Una bella capacità di collaborare con gli altri costruirà un’ottima giornata lavorativa.

Mercurio porta qualche piccolo inconveniente nella vita quotidiana ma niente di grave. Luna è molto favorevole ma tenete sotto controllo gli organi delicati. Saturno è contrario e vi invita a occuparvi maggiormente del vostro apparato emotivo, specie se nati a luglio. Alcune circostanze favorevoli giocano a vostro piacimento in ufficio.

Urano e Plutone vi favoriscono se nati nella seconda decade mentre se siete nati nella terza troverete fiducia e desiderio di realizzazione. Giove e Sole sono imbronciati in amore ma per fortuna Plutone metterà le cose a posto. Urano è al vostro fianco a lavoro se nati ad agosto.

Marte cambia l’aria attorno a voi se nati a settembre e vi procura un ottimo stato di salute psicofisica per la giornata. Completa sintonia d’intenti con la persona che avete accanto mentre i single potranno avere presto novità. Guadagnate molto spazio e credito oggi a livello professionale.

Urano, Venere, Saturno e Marte portano lievi disturbi oggi, con famiglia e amici che sembrano i settori toccati dalla negatività. In amore non sarà facile per voi organizzarvi oggi ma cercate di ritrovarvi stimolati. Luna vi fa andare lontano a lavoro se nati nella terza decade.

Gli astri vi aprono nuove prospettive, in particolare con Venere, Saturno e Marte che vi danno ottima salute psicofisica. Grande iniezione di energia e volontà nell’ambito della vostra relazione, con Venere che vi invita a osare. Saturno e sempre Venere vi aiutano inoltre con la creatività lavorativa se nati dal 29 novembre al 6 dicembre.

Mercurio, Giove, Sole e Nettuno vi rendono adattabili a ogni situazione se nati dal 4 al 10 gennaio. Venere vi mette a contatto con persone nuove e diverse e potreste dunque fare una conoscenza intrigante se nati dal 2 al 7 gennaio. Programmate la vostra ascesa professionale con calma e senza sgomitare.

Marte è scoppiettante oggi e vi darà una bella percettività delle cose. Marte e Venere vi regalano invece emozioni impreviste a lavoro, mentre Saturno vi darà talento per le questioni lavorative odierne.

Marte vi consentirà di moderare l’aggressività e regalarvi qualche capacità in più di sforzo diplomatico. Realizzate una bella sintonia di coppia oggi grazie a Sole, Giove e Nettuno, mentre in ufficio sbrigherete gli impegni con una rapidità che non sospettavate.