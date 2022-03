Oroscopo del 10 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove guida i vostri giochi in questa giornata. Non vi fermate di fronte a una nuova fiamma che sta invadendo testa e cuore, specie se nati nella terza decade. Un severo Plutone potrebbe non farvi esporre positivamente a capi e colleghi in ufficio.

Ottimo stato psicofisico per voi con Giove che continua a sorridervi. Una persona conosciuta da poco vi coinvolge anima e corpo, specie se nati a maggio e con un Nettuno suadente come alleato. Una grossa spesa vi fa un attimo incupire ma si tratta di un acquisto fondamentale, anche per il futuro.

Venere, Marte e Saturno sono benevoli specie nei rapporti tra genitori e figli. In amore la vostra qualità principale è la comunicazione e la mettete al centro del villaggio se nati dal 23 al 28 maggio. Un po’ distolti oggi dalle mansioni di ufficio da alcune chiacchiere con poco senso se nati nella terza decade.

Luna è ancora super positiva e vi ravviva se nati nella terza decade. Non sottovalutate i rapporti con i figli se nati dal 2 al 7 luglio. Giove e Nettuno spianano i vostri passi in amore mentre se avete scelto una libera professione sempre Nettuno sarà vostro alleato in caso di nascita nella terza decade.

Una giornata che inizia in fase espansiva grazie a Luna se nati nella terza decade. Non trascurate chi vi vuole veramente bene, anche perché Saturno, Venere e Marte vi invitano a non dare nulla per scontato. Risultati strepitosi per chi è occupato in una libera professione.

Un Urano positivo vi apre a una giornata ricca di soddisfazioni se nati nella seconda decade. Plutone e Urano sono fedeli alleati in amore per i nati nella seconda e nella terza decade, mentre chi è nato a settembre vanterà Plutone al suo fianco anche in ufficio.

Saturno è molto positivo se nati a ottobre e stimola sfida e superamento di ostacoli, sia in famiglia che a livello personale. Usate tatto e tenerezza con la persona amata perché ce ne sarà bisogno. Venere vi aiuterà in tal senso a trovare punti di raccordo. Saturno vi rende grintosi a lavoro se nati nella seconda decade.

Giornata molto carica con Giove e Sole splendenti e Nettuno molto fraterno. Giove in particolare vi dona grandi capacità di seduzione se nati nella seconda decade e vi rende estremamente espansivi se nati invece dal 7 al 10 novembre. Incassate la stima di capi e colleghi grazie a Nettuno.

Un quadro di transiti in ottima postazione di partenza oggi, in particolare Venere che favorirà i nati nella prima decade. Saturno e Marte vi danno enormi successi erotici se festeggiate gli anni a novembre o nella seconda decade. Incassate anche la stima di un superiore a lavoro grazie a Saturno se nati nella terza decade, nonostante la contrarietà di Nettuno.

Un’altra bella giornata per voi oggi sia nel tono che nell’umore se fate parte della seconda decade, grazie a Urano. Ritrovate anche completezza mentale e armonia con la vostra dolce metà oggi, mentre a lavoro i nati nella seconda decade sapranno di poter contare su Saturno.

Venere e Marte vi spalleggiano così come anche Urano se festeggiate gli anni dal 2 al 10 gennaio. C’è un po’ la necessità di venire incontro alle esigenze della persona amata se nati nella seconda decade. Non fatevi scoraggiare da impegni gravosi in ufficio: li porterete a termine.

Giove e Mercurio vi danno una fusione tra sensibilità e razionalità. Una nuova storia affettiva vi tocca il cuore facendo aumentare il suo battito grazie a Giove, Nettuno, Venere e Luna. Se svolgete una professione che riguarda l’arte o la comunicazione oggi dimostrerete quanto valete.