PS Plus, i giochi gratis di marzo 2022

PlayStation Plus è un innovativo servizio a pagamento pensato per chi, alla sua PlayStation, non sa rinunciare. Si sceglie il piano desiderato (di 1, 3 o 12 mesi) e si può godere di giochi mensili esclusivi. Ogni mese, infatti, escono nuovi titoli per la PS4. E titoli per la PS5 sono aggiunti regolamenti. Un’occasione davvero imperdibile per i gamers più appassionati. Quali sono le novità PlayStation Plus di marzo? Team Sonic Racing, Ghostrunner e ARK Survival Evolved. A cui seguirà, il 15 marzo, il debutto di GTA Online (in contemporanea con l’uscita di GTA V per PlayStation 5). Disponibili in libreria fino al primo lunedì di aprile, gli abbonati al servizio Sony potranno giocarci senza limiti fino a quando l'abbonamento resterà attivo.

Team Sonic Racing (PlayStation 4) Dopo il successo dei due All-Stars Racing, Sonic - coi suoi amici e nemici - è di nuovo al volante per gareggiare nel Team Sonic Racing, un gioco di corse che abbina i migliori elementi del genere arcade ai personaggi e le ambientazioni dell'universo creato da SEGA. I piloti, sfruttando le abilità di squadra “Ultimate”, dovranno collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il contesto ideale, per un gioco multiplayer.

Ark: Survival Evolved (PlayStation 4) Gioco di sopravvivenza in prima e in terza persona, Ark: Survival Evolved vanta l’inquietante ambientazione di un mondo ostile, in cui vivono dinosauri e terribili creature preistoriche. Il giocatore, intrappolato su di un’isola colma di mistero, dovrà fare i conti col freddo e con la fame. E sarà chiamato ad utilizzare l’ingegno per sopravvivere. Dovrà cacciare, creare nuovi oggetti, coltivare, costruire un riparo, difendersi dalle bestie. Che, però, possono diventare in alcuni casi un prezioso aiuto. Le centinaia di giocatori coinvolti rendono il tutto ancor più suggestivo: si possono creare tribù con gerarchie precise, ma ci troverà anche coinvolti in feroci combattimenti.