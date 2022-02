La luna di Kiev, la poesia di Gianni Rodari contro la guerra

Ci sono lune diverse? Ci sono cieli diversi? La luna di Roma è bella come quella di Kiev? Quest’ultima domanda se la fa Gianni Rodari nella filastrocca La luna di Kiev, pubblicata per la prima volta nel 1960 nella raccolta edita da Einaudi Filastrocche in cielo e in terra, nel capitolo su La luna al guinzaglio, insieme ad altri componimenti poetici da far cantare ai più piccini.

La luna di Kiev

Come quasi tutti i lavori di Rodari, anche La luna di Kiev è un testo rivolto soprattutto ai bambini e alle bambine e, come spesso accade, insegna a ripudiare qualsiasi guerra, non solo a più piccoli, ma alle loro famiglie. Agli adulti che, come sta accadendo appunto in Ucraina, non hanno compreso il valore della pace e dell’uguaglianza fra popoli.