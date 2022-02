Sconnessi Day 2022, 24 ore senza Internet: come funziona l'iniziativa

Un intero giorno senza web: è questa la sfida che anche quest’anno vuole coinvolgere giovani e meno giovani il 22 febbraio , se non per l’intero giorno, almeno per un’ora. E precisamente dalle 20.30 alle 21.30, come si legge nel sito dedicato all’iniziativa. Da tre anni infatti il 22 febbraio è stata istituita la giornata mondiale della S-connessione da Internet , anche detta Sconnessi Day. Nata dopo l’uscita del film “Sconnessi” di Christian Marazziti nel 2018, la giornata ha l’obiettivo di portare al centro della discussione il problema della dipendenza dalla Rete.

Sconnessi Day 2022, la nomofobia e la dipendenza da internet

Quello della dipendenza dalla Rete è un problema fino ad ora troppo spesso sottovalutato, ma che ha da tempo il nome di “nomofobia”. Il termine deriva dall’inglese, acronimo per “No Mobile Phone Phobia” e indica la paura di non essere rintracciabili e ritrovarsi disconnessi dalla Rete internet e mobile. Da qui, arriva l’esigenza di essere sempre online, di poter sempre essere raggiunti al telefono, con controlli continui dei livelli di carica del proprio smartphone durante la giornata. A contorno, si aggiunge poi la dipendenza dai social e la necessità di avere sempre sotto controllo le notifiche, i messaggi, le chat che si ricevono.

Sconnessi Day 2022, l’origine dell’iniziativa

L’iniziativa ha preso il via in seguito alla proiezione del film “Sconnessi” di Christian Marazziti ed è stata presentata al Ministero della Salute e promossa in collaborazione con Consulcesi Group. La pellicola racconta d’altronde di quanto la “sconnessione” da internet ponga un gruppo di amici ritrovatisi isolati in montagna di fronte alle proprie insicurezze. Per ripartire, dovranno cadere, resettarsi e ripartire. E l’invito a sconnettersi è arrivato, ormai tre anni fa, proprio dal cast del film, tra gli altri Fabrizio Bentivoglio, Carolina Crescentini, Ricky Memphis. Sono stati gli stessi attori a chiedere di aderire allo Sconnessi Day, nella vita quotidiana come a scuola per partecipare all’esperimento. Tutti coloro che decideranno di partecipare dovranno annunciare agli altri che si stanno per disconnettere dalla rete con un ultimo tweet usando l’hashtag #Sconnessiday.

Sconnessi Day 2022, il difficile rapporto tra internet e benessere

Non solo cinema e social: per la giornata mondiale della S-connessione, è possibile prendere parte ad un corso di formazione gratuiti e dedicato a tutti, “Internet e adolescenti: I.A.D. e cyberbullismo”. Fruibile in modo semplice e veloce attraverso il sito internet dedicato al Sconnessi Day, il corso vuole essere un’opportunità per conoscere meglio la dipendenza da internet, sotto la guida del responsabile scientifico lo psichiatra David Martinelli del Centro Pediatrico Interdipartimentale Psicopatologia da Web presso la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, tra video esplicativi e interviste.