Verona, Lo chef Perbellini apre un nuovo ristorante low cost

L' inaugurazione è fissata per il 1° marzo. I clienti troveranno 12 piatti realizzati con materie prime selezionate e con i migliori prodotti del territorio

Nuova apertura a Verona per lo chef stellato Giancalo Perbelllini. La nuova osteria si chiama Osteria Mondo d'oro, e aprirà in via Mondo d'Oro lì dove qualche anno fa sorgeva il ristorante Mondodoro, del quale ha mantenuto, con una piccola rivisitazione, il nome.