L' opera di Francesco Vezzoli per l'album “Disumano” di Fedez a Milano

I due busti verranno battuti all’asta con la collaborazione di Sotheby’s Utalia e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Together To Go (Tog), che offre cure gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche

L’ opera battuta all’asta e il ricavato

Il 4 aprile i due busti verranno battuti all'asta, con la collaborazione di Sotheby's Italia, e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Together To Go (Tog), che offre cure gratuite ai bambini con gravi patologie neurologiche. A questo scopo andrà anche una parte del ricavato dell'album di Fedez "Disumano". "Questo album è un riflettore per aiutare una realtà milanese di cui prendersi cura. Ho conosciuto Tog grazie a La Pina e a Dargen D'Amico, si tratta di un fiore all'occhiello per Milano e realmente anche per tutto il Paese - spiega Fedez - Quello che fa e i servizi che offre ai bambini sono qualcosa di unico a livello europeo". Il nome dell’opera, aggiunge Fedez, gli sarebbe stato suggerito dal suo "psicanalista, ma il termine potrebbe essere presente sui libri o piuttosto un neologismo".