“Vietato invecchiare”, podcast su stigma dell'invecchiamento femminile

“L’età più bella è arrivata con i miei 40 anni, quella dei no e delle scelte coraggiose”. Francesca Barra, giornalista, scrittrice e conduttrice radio-tv, si racconta nella serie podcast “Vietato Invecchiare”, realizzata da Storielibere.fm per Audible, e scritta insieme a Silvia Galeazzi, giornalista e autrice televisiva. Nel podcast si racconta come combattere il cosiddetto ageismo, cioè lo stigma sociale dell’invecchiamento femminile, e come rivendicare con fierezza il diritto di invecchiare, sfatando così il diffuso tabù del non poter affermare liberamente la paura dell’età che avanza. Il progetto “è un viaggio in cui abbiamo cercato di capire cosa succede alle donne dopo i 35 anni. Come ci vede la società? Quali cambiamenti subisce il nostro corpo? Come ci vedono gli altri? E come cambiano le dinamiche sul lavoro?”, spiega Silvia Galeazzi a Sky TG24.

"La vecchiaia non è la fine di tutto" approfondimento Le basi dell’invecchiamento cellulare svelate in uno studio italiano Il podcast Audible Original tratta una tematica di grande attualità e offre un punto di vista nuovo sulla trasformazione fisica che proietta una donna in una nuova fase della sua vita. Il tutto con uno sguardo e un pensiero liberi dai pregiudizi, perché ogni donna ha il diritto di scegliere come reagire e adattarsi al passare del tempo. "Ad un certo punto, superata una certa età, scatta questo paradosso per cui dentro ci si sente delle ragazze, ma fuori inevitabilmente c'è un cambiamento", racconta Galeazzi. "Nei vari episodi del podcast ci siamo quindi chieste: 'Siamo rappresentate correttamente o c’è un camuffamento?'". Il progetto ha incluso sia storie di donne comuni, sia quelle di ospiti illustri e fiere fra cui Lidia Ravera, Ritanna Armeni, Dacia Maraini, Ambra Angiolini, Fiorella Mannoia, Francesca Neri e Loretta Goggi che recentemente è stata vittima di pesanti insulti da parte di chi le ha criticato la libertà di invecchiare come preferisce. Alle loro voci si sono poi "affiancate quelle di diversi esperti, che hanno fornito dei dati sui diversi temi, come per esempio quello della fertilità", precisa Galeazzi. Che poi aggiunge: "Non ci sono risposte certe. Ma sicuramente occorre parlare, aprire il dibattito e cambiare la narrativa. Occorre imparare a non discriminare le persone - e soprattutto le donne - per la loro età. Non guardiamo più alla vecchiaia come a una cosa desolante, la fine di tutto".