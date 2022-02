San Valentino, bacio a 42 metri di profondità per 2 campioni di apnea

La performance

Tra i tanti baci di questo San Valentino 2022, il più suggestivo è certamente quello che ha di recente ospitato Y-40® The Deep Joy nei suoi 4.300 metri cubi di vasca: numerose coppie di apneisti provenienti da tutta la regione accorse per celebrare la giornata degli innamorati. Tra di loro, anche il bacio “profondissimo” che si sono scambiati Tatjana Skobo e Angelo Sciacca, entrambi campioni di apnea per le rispettive squadre nazionali, croata e italiana. La coppia, che sfida il Guinness dei primati, ha suggellato il profondissimo legame che la unisce scendendo in apnea nel cilindro profondo 42 metri della piscina per scambiarsi un romantico bacio volteggiante. A volteggiare con loro su un cuore illuminato a led sulla piattaforma della piscina a 10 metri di profondità, tra intrecci ed abbracci, e tra le molte altre coppie, anche la ballerina classica Diletta Della Martira e Gaetano Tizzano, attore diplomato all'accademia del Teatro Stabile del Veneto, entrambi protagonisti anche dell’ultimo video del Ministero della Cultura in apnea nelle acque di Y-40®.