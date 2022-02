Capodanno cinese, tutto quello che c'è da sapere sull'anno della Tigre

Capodanno cinese, come si festeggia

Nella tradizione cinese questa festività è molto importante. Per questo motivo sono previsti, solitamente, 7 giorni di vacanza, anche se le celebrazioni durano 16 giorni, dalla vigilia di Capodanno alla Festa delle Lanterne. Le famiglie si ritrovano per il classico cenone, proprio come succede nel Capodanno “occidentale”. Della tradizione cinese però fanno parte anche le offerte per le divinità e per gli antenati, le preghiere a Buddha e le grandi pulizie, che servono ad eliminare dalla casa lo sporco dell'anno passato. Questa festa non viene celebrata solo in Cina ma anche in molti altri paesi asiatici come Malesia, Singapore, Filippine, Vietnam e ovviamente nelle Chinatown di tutto il mondo. Festeggiare significa anche circondarsi di “rosso”, che è il colore principale della festività visto che secondo la tradizione cinese è di buon auspicio. E così le città si potranno riempire di lanterne, decorazioni augurali per le porte di casa, frasi porta fortuna su carta rossa, draghi e decorazioni varie. Tutto rigorosamente rosso.