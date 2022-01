Arriva il mappamondo Lego da 2.585 pezzi

La Terra con i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio e che gira per davvero. Ecco la nuova proposta della Lego, nata dall’idea di un fan ascolta articolo Condividi

Un mappamondo per accendere l'immaginazione degli appassionati, grandi e piccini. Arriva dal 1° febbraio in Italia “Il Mappamondo” della Lego: un globo terrestre realizzato con mattoncini vintage, tutto da personalizzare e composto da ben 2.585 pezzi. Sul modellino i nomi stampati dei continenti e degli oceani che si illuminano al buio e, per la prima volta per un set Lego, la possibilità di far girare il mappamondo per davvero.

L'idea di un fan francese L’idea è stata presentata sulla piattaforma LEGO Ideas, un'iniziativa che permette ai fan di presentare le proprie creazioni di mattoncini per trasformarle in realtà, una volta raggiunti i voti necessari. Creatore del concept “Il Mappamondo” è il fan francese Guillaume Roussel, che ha tratto ispirazione dai racconti di Jules Verne. Parlando di come è nato questo progetto, ha detto: “Quando ho iniziato a pensare al design, mi sono chiesto cosa potesse essere creativo, educativo e rappresentare contemporaneamente la maggior parte del mondo. E la risposta è stata semplicemente: il mondo stesso”.