Wordle è il puzzle game del momento, come si gioca

Sta spopolando il puzzle game che in pochi mesi ha conquistato più due milioni di giocatori. Si chiama Wordle ed è stato sviluppato da Josh Wardle, programmatore gallese che oggi abita a Brooklyn, come gesto d’amore per la sua fidanzata, Palak Shah, grande appassionata di cruciverba. Pensato inizialmente per far divertire amici e familiari, Wordle è stato da subito molto apprezzato tanto da convincere l'autore a rilasciarlo online, su un sito. Successo immediato per il gioco diventato virale grazie anche ai pulsanti per condividere i risultati sui social, esplosi di entusiasmo tanto da contare 1,3 milioni di tweet nel periodo che va dal primo novembre 2021 al 13 gennaio 2022.