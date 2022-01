Nero, il nuovo fumetto dei fratelli Mammucari racconta le Crociate

Il primo volume della serie è uscito a dicembre. Racconta la storia di un cavaliere arabo indisciplinato e individualista. E porta il lettore in un mondo molto più vicino al nostro di quanto non si possa immaginare, ribaltandone la prospettiva

Perché le crociate?

EMILIANO: L’idea di una storia ambientata nel Medioevo arabo girava in testa da un pezzo, a me e Matteo. L’epica delle Crociate, per come viene raccontata solitamente, ci risultava stantia: la maggior parte delle storie sono narrate dalla parte di noi occidentali e tirano in ballo spesso le stesse cose: Riccardo Cuor di Leone, i templari, il Santo Graal. Abbiamo voluto guardare quel mondo con gli occhi di un guerriero arabo che vive in prima persona l’invasione della propria terra da parte degli occidentali. In un mondo, quello della Siria del XII secolo, immerso nel proprio folklore arabo e preislamico: un immaginario fatto di Djinn (i Geni), Ghoul, Marid. Una tradizione molto più vicina a noi di quanto potessimo immaginare.



Come nasce il personaggio di Nero? Perché quel nome?

EMILIANO: C’è tutta una tradizione di cavalieri medievali che prendono il nome da un colore, è un topos dell’epica arturiana: Il cavaliere Nero, il cavaliere Verde... ci piaceva l’idea di rovesciare la consuetudine usando un cavaliere arabo. Non è qualcosa di inedito perché, per esempio, nel romanzo Il mio nome è Rosso di Orhan Pamuk, uno dei protagonisti è un cavaliere arabo e si chiama, per l’appunto, Nero. Il nostro si fa chiamare “Aswad”: “Nero”, in arabo. Ed è un uomo che ha ben poco di cavalleresco; porta inciso sul volto il marchio del disonore.

MATTEO: Quando abbiamo iniziato a costruire la trama, il protagonista della nostra storia doveva essere il cavaliere crociato che compare nelle prime pagine del volume. Un personaggio riflessivo, metodico e calcolatore; tanto che, come comprimario, avevamo deciso di affiancargli Nero, un guerriero arabo impulsivo, insofferente agli ordini e alla disciplina. Ci siamo presto resi conto, però, che mettendo quest’ultimo al centro della vicenda riuscivamo ad affrontarla da un punto di vista totalmente nuovo. Guardare le crociate con gli occhi di chi viene invaso ci offriva opportunità narrative inesplorate e la possibilità di portare il lettore occidentale dall’altra parte della barricata.