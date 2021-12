I 10 migliori giochi da tavolo da regalare e comprare a Natale 2021

Da Monopoly a Twister, andiamo a scoprire alcuni dei giochi di società più amati, perfetti da regalare agli appassionati ascolta articolo Condividi

Non solo carte: questo Natale il mercato dei giochi da tavolo è molto vivace e propone tante idee perfette per gli amanti dei giochi di società. Insieme alle costruzioni, infatti, i giochi in scatola sono in assoluto tra i più richiesti: dati alla mano sono gli unici a crescere (+23%) e ad andare sempre per la maggiore negli ultimi due anni. Vediamo alcune idee da regalare (o da regalarsi), adatte sia ai bambini che agli adulti.

Monopoly Builder Monopoly è un grande classico, ma quest'anno c'è la nuova versione, Monopoly – Builder, che su Amazon costa 22,90 euro. Si tratta dell’amatissimo gioco Monopoly, ma con un tocco del tutto nuovo e strategico, dato dalla presenza di una fantastica Isola, l’Isola di Mr. Monopoly costruita e posizionata al centro del tabellone. Con il gioco di strategia Monopoly Builder, i giocatori si muovono lungo il tabellone acquistando con le banconote le proprietà e riscuotendo l’affitto, ma questa volta con la finalità di conquistare le risorse (gru, escavatori, camion, utensili, etc.) essenziali per la costruzione degli edifici che andranno a comporre la magica Isola. Inoltre, una delle più entusiasmanti novità è che la scelta di dove posizionare i blocchi per costruire la città sull’isola è pura strategia! Più un giocatore costruisce e lo fa in modo strategico, più punti guadagna nel corso del gioco. La partita termina quando viene costruita e posizionata la Penthouse, ossia il brillante attico in cima a un grattacielo. Anche questa mossa finale conferisce un importante punteggio al giocatore che l’ha compiuta. Vince chi ha più punti al momento in cui uno dei giocatori riesce a posizionare l’attico sul grattacielo, decretando quindi la fine della partita.

Monopoly - Niente è Come Sembra Gli amanti di Monopoly possono trovare anche la versione Niente è Come Sembra, che su Amazon costa 19,90 euro. Monopoly “Niente è come sembra” è il nuovo board game per giocatori attenti perchè, si sa, l’apparenza talvolta inganna. Qualcuno potrebbe infatti aver aggiunto banconote e carte imprevisto false! Fortunatamente, per sventare possibili inganni, Mr. Monopoly ha deciso di prestare ai giocatori la propria lente di ingrandimento, in modo che possano scovare i falsi e guadagnare comunque una fortuna. In questo incredibile gioco con tanto mistero e cose da scoprire, i giocatori potranno accusare gli avversari di aver usato dei falsi, utilizzando dei gettoni accusa. Attenzione però: i gettoni vanno usati con parsimonia, ogni giocatore ne ha a disposizione solo un numero limitato. Il giocatore con più soldi (veri o falsi che siano) al termine della partita, vince!

Il Gioco della Vita Chi ama i giochi di simulazioni apprezzerà Il Gioco della Vita. Su Amazon costa 19,90 euro. Il Gioco della Vita Refresh rinnova il famoso gioco e introduce nel suo tabellone nuove modalità. Lo spazio di gioco è un vasto riferimento a un percorso di vita, dove i giocatori girando la ruota scoprono il loro destino e scelgono la loro strada. Le carte azione danno ai giocatori delle opzioni per affrontare le avventure che si presentano durante il percorso! Inoltre, la nuova versione si rinnova nei contenuti per rappresentare al meglio un mondo più moderno e con una maggiore possibilità di espressione. Sarà infatti possibile scegliere tra nuove pedine senza dover necessariamente indicare uno specifico genere, se maschile o femminile. Ogni giocatore potrà poi scegliere liberamente la propria strada, se sposarsi o meno, se avere figli o scegliere una vita di coppia o semplicemente con gli amici. Una cosa è certa, per assicurarsi la vittoria è importante saper spendere saggiamente il denaro, perché si aggiudicherà la vittoria proprio il giocatore che sarà stato più parsimonioso e scrupoloso a gestire le sue risorse economiche.

Elefun al Volo I più piccoli apprezzeranno il divertente Elefun al Volo. Su Amazon costa 17,90 euro. Il gioco Elefun Al Volo è un gioco molto divertente pensato per i più piccoli: i bambini dovranno provare a catturare il maggior numero possibile di farfalle volanti con i loro retini. Per prima cosa è necessario caricare i dischi che rappresentano le farfalline volanti nella proboscide dell’elefante, poi basterà schiacciare la sua codina per lanciare i dischi rotanti in aria. Obiettivo di ogni giocatore sarà catturarne il più possibile mentre volano nell’aria o afferrarli quando cadono a terra: tutti i dischi raccolti verranno contati tutti per decretare il punteggio finale. Vince il giocatore che ha raccolto più dischetti. Grandi novità anche per mamma e papà: il gioco Elefun Al Volo non ha bisogno di batterie e presenta inoltre un comodo scomparto nel pancino dell’elefante dove riporre tutti gli accessori del gioco.

Scrabble Un grande classico per tutta la famiglia. Su Amazon viene 18,90 euro. Nonostante il tempo passi, ci sono giochi da tavolo che non passano mai di moda e continuano ad appassionare giocatori di tutte le età regalando divertenti serate gioco in famiglia o con gli amici. Questo è il caso di Scrabble, uno dei giochi di parole più iconici dei Games Mattel e tra i più conosciuti nel mondo. Nel 2021 Scrabble rinnova il proprio look! Un nuovo logo ed un nuovo packaging dal design minimal, moderno e colorato per essere al passo con i tempi e per renderlo un must anche tra le nuove generazioni. La forma cambia, ma le regole di Scrabble rimangono: ciascun giocatore deve comporre sulla plancia di gioco più parole esistenti nella lingua italiana. A seconda del numero e del valore delle lettere utilizzate, la parola composta acquista un punteggio specifico: vince il giocatore che a fine partita totalizza più punti.

Pictionary Air Versione Harry Potter Per chi ama i giochi di carte e anche Harry Potter c'è la nuova versione di Pictionary Air. Su Ibs viene 37,10 euro. Pictionary Air è la versione 2.0 del gioco da tavolo Pictionary. L’obiettivo? Indovinare dai disegni dei propri compagni di squadra le parole. Con Pictionary Air i disegni vengono fatti letteralmente in aria: all’interno della confezione i giocatori troveranno una speciale penna virtuale da collegare all’applicazione dedicata al gioco, da scaricare su Smartphone o Tablet e il gioco è fatto! Tutti i giocatori dovranno dimostrare il loro talento artistico con questa speciale penna disegnando in aria la parola da far indovinare ai compagni di squadra. Il disegno realizzato comparirà sugli schermi collegati all’App Pictionary Air, che include diverse modalità di gioco multiplayers: si possono stabilire limiti di tempo personalizzati per disegnare, registrare la “performance” dei giocatori e salvare i disegni per condividerli sui social network.

Mele con mele Sempre su Ibs si può trovare il simpatico gioco di carte di Mattel Mele con mele. Prezzo: 18,99 euro. La famiglia dei Games Mattel si allarga per fare spazio ad un nuovo gioco da tavolo: Mele Con Mele. Gli appassionati dei giochi di parole potranno sbizzarrirsi nel trovare combinazioni fra parole: a quale carta Mela Rossa si abbina meglio uno dei termini della carta Mela Verde scelta per ogni turno? Il gioco comincia con la selezione tra i giocatori di un giudice, il quale avrà il compito di premiare l’abbinamento migliore selezionando uno dei due termini presenti sulla carta Mela Verde. Tutti gli altri giocatori dovranno scegliere l’abbinamento migliore tra le parole presenti nelle 5 carte Mela Rossa in loro possesso. I giocatori potranno sfruttare al massimo la loro creatività scegliendo tra i diversi ambiti delle parole: Nomi di persone, luoghi, oggetti ed eventi. Il risultato? Tutto da ridere! I giocatori dovranno infatti convincere il giudice, con un pizzico di ironia, della forza del loro abbinamento. Il giudice per ogni turno decreterà il vincitore assegnandogli la carta Mela Verde scelta: il gioco termina quando uno dei giocatori ottiene 4 carte Mela Verde!

Twister Da Feltrinelli c'è un classico che diverte sempre, Twister. Prezzo: 22,49 euro. Aggiungi un pizzico di divertimento a una festa o a una serata in famiglia con questo gioco che fa aggrovigliare i giocatori! Una persona fa girare la ruota - e guarda qual è la mossa successiva mentre i giocatori cercano di tenere mani e piedi sul tappeto! Piede destro sul rosso! Chi ci riesce? Piede sinistro sul verde - a chi è capitato? Se un giocatore tocca con un gomito o un ginocchio il tappeto, oppure cade, perde. L'ultimo giocatore che rimane in piedi vince!

Jenga Da Feltrinelli c'è anche un gioco perfetto per le serate in compagnia, Jenga. Prezzo: 23,74 euro. Desideri vivere un'esperienza di gioco che metta d'accordo amici, abilità, suspense, risate e magari un po' di fortuna? Prendi Jenga Classic! Il gioco ideale per tutti, l'azione antigravità ti tiene con il fiato sospeso. Inizia subito e sfila il tuo blocco oppure prenditi del tempo per studiare la struttura impilata? Qualsiasi metodo tu decida di adottare, dimostra il tuo stile Jenga!

L'allegro chirurgo Un gioco evergreen, L'allegro chirurgo. Da Feltrinelli viene 29,44 euro. Si tratta del classico prediletto dalla famiglia con un aspetto aggiornato e disturbi divertenti! Dario, il malato immaginario, si sente poco in forma, i bambini adoreranno "operare" e farlo stare meglio. Il vostro piccolo afferrerà le pinzette e ridacchiando simpaticamente tenterà di estirpare tutti i simpatici malanni di Dario evitando il segnale acustico simile a un "buzz"!