Wine Enthusiast 2021, il vino bianco più buono del mondo è italiano

È italiano il vino bianco più buono del mondo. Lo hanno decretato gli esperti di Wine Enthusiast, che hanno scelto per il Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore 2019 di Bucci il secondo posto della classifica mondiale “The Enthusiast 100: The Best Wines of 2021”. Nell’elenco stilato ogni anno dalla rivista diretta da Kerin O’Keefe sono altri 17 i vini italiani, mentre il primo in assoluto è il Château Siran 2018 Margaux. I vini degli Stati Uniti sono 33, 15 i francesi, 6 i portoghesi, 5 gli australiani, 4 gli spagnoli. Poi Argentina, Cile e Germania con 3 vini, Austria, Nuova Zelanda e Sudafrica con 2 e Armenia, Grecia, Svizzera e Uruguay con uno.