Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 novembre

Spicca la positività del Sole e di Luna ma anche la negatività di Venere e Plutone. Giove e Saturno vi fornirà doti di sensibilità e percezione in ambito sentimentale mentre se nati dal 7 al 12 aprile Sole e Nettuno veglieranno sulla vostra prontezza di riflessi lavorativa.

Giove e Saturno sono ostili ma Venere fortunatamente è positiva. Siete un po’ irrequieti oggi in amore specie se single: Venere però vi farà prendere le giuste decisioni. Nettuno e Plutone vi favoriscono se nati dal 9 al 12 maggio e dal 13 al 17 maggio in campo lavorativo.

Non vi fate scalfire dalle critiche oggi e in amore avrete una bella carica di eros, sia che siate single sia in caso di relazione già pronta. Ottime prospettive se lavorate nell’ambito della comunicazione televisiva o della stampa grazie a Urano per i nati dal 30 maggio al 4 giugno.

Luna vi accompagnerà fino alle prime ore del pomeriggio anche se Venere è un po’ imbronciata in ambito sentimentale, specie per i single. Urano vi spalleggia invece in ufficio se nati nella seconda decade e anche Luna vi sosterrà se nati dal 27 giugno al 3 luglio.

Sole vi offre prestazioni notevolissime e una vita emozionale importante. Sarete un tripudio di dolcezza e sentimento oggi, anche se non si esclude qualche sparuto nervosismo. Luna vi sorride a lavoro se nati dal 23 al 29 luglio e dal 17 al 22 agosto.

Transiti mediamente buoni anche se ci sarà un po’ di nervosismo con amici di vecchia data. Venere vi guarda amorevolmente sotto il profilo sentimentale se nati dal 5 al 14 settembre mentre Mercurio e Urano vi faranno avere un’ottima giornata lavorativa.

Elementi positivi ma anche contrastanti oggi nel firmamento. Saturno vi assiste se nati dal 24 al 30 settembre ma Venere è dissonante per i nati nella seconda decade. Sole vi aiuterà ad avere rapidità e razionalità nell’ambiente lavorativo, come anche Mercurio.

Venere vi sorride generosa con Mercurio e Marte che sono inoltre in splendido aspetto per l’amore se nati a novembre. Se siete liberi professionisti risolverete una discussione tra colleghi grazie a Marte e al suo supporto. Avrete inoltre competenza e senso dell’umorismo.

Scena astrale fortunata per voi oggi, anche in amore con valori scoppiettanti portati da Sole, specie se nati nella terza decade. Mercurio e Marte inoltre vi daranno grande prestigio in ufficio specie per le questioni informatiche.

Poche negatività in cielo per voi. Marte vi strizza l’occhio in fatto di sensualità così come anche Venere vi favorisce in amore se nati dal 27 al 30 dicembre. Urano inoltre vi dona grandi qualità seduttorie se nati dal 2 al 7 gennaio. Favoriti a lavoro soprattutto coloro i quali portano avanti mestieri artistici.

Astri molto positivi con Saturno e Giove che vi promettono un bel periodo emotivo. Saturno inoltre vi darà straordinari aspetti anche a livello lavorativo se operate nel mondo dei media o del web. Con i colleghi una crescente simpatia reciproca.

Alti e bassi per una giornata vivace. Luna vi darà manforte così come Giove e Venere vi regaleranno una bella vita emotiva. Luna, Marte e Nettuno confermano il momento d’oro nella comunicazione di coppia. Non date peso a qualche dissidio lavorativo: Luna e Venere metteranno tutto a posto.