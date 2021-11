Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 21 novembre

Giornata positiva ma i nati nella seconda decade potrebbero un po’ soffrire per la negatività di Venere. Mentalmente e spiritualmente vi preparate a dar spazio all’amore specie se nati dal 10 al 13 aprile grazie a Nettuno. Avete risultati eclatanti da mostrare a livello professionale.

Sole negativo ma la sua funzione è solo dinamicamente atta a farvi migliorare. Marte è un po’ imbronciato in amore per i nati dall’1 al 5 maggio ma per il resto non ci sono rischi di sbandamento. Siete seri, metodici e garbati nell’ambito lavorativo grazie a Urano se nati nella seconda decade.

Giove è molto congeniale anche se Nettuno resta in ottica negativa per ora. Luna vi regala una grande passione erotica e importante, specie ai single che saranno aiutati da Saturno. Se lavorate anche oggi c’è un clima di fiducia nei vostri confronti, specie se nati nella terza decade.

Sole e Mercurio vi mantengono in ottimo equilibrio psicofisico e vi donano serenità interiore. Nettuno vi fa brillare in amore se nati dal 12 al 15 luglio o dal 5 al 17 luglio. Se invece siete nati tra il 15 e il 18 luglio Plutone potrà portare un po’ di tensioni. Vi spendete per aiutare un collega in difficoltà se anche oggi lavorate.

Luna è fedele alleata a livello sentimentale ma occhio a Urano che è dissonante se nati dal 30 luglio al 4 agosto. Sarebbe davvero un peccato bruciare i favori celesti! Se siete liberi professionisti e lavorate oggi sarete favoriti se nati a luglio.

Cielo particolarmente provvisto di doni malgrado piccole noie. Giornata facile e distesa in amore se nati dal 14 al 20 settembre grazie a Plutone. Se anche oggi lavorate mostrerete tutte le vostre abilità tecnico-manuali.

Sole vi dona amabilità e anche volontà per fare le cose. Marte invece vi regala exploit erotici se nati dal 3 e il 12 ottobre, con Luna che vi spalleggia. Se nati nella seconda decade vi scoprite insolitamente aggressivi in ambito lavorativo.

Giove, Saturno e Urano sono contrari ma solo per creare qualche stimolo se nati nella terza decade. Venere vi rende molto dolci in fase di corrispondenza amorosa se nati nella seconda decade, con Nettuno che pure vi fa da supporto se nati tra il 10 e il 14 novembre. Un po’ di stanchezza lavorativa oggi per i nati nella prima decade per via di Saturno.

Saturno, Marte, Venere e Giove vi donano intuito e bontà. In amore, se nati dal 2 al 7 dicembre, potrete vivere facili evasioni nel vostro rapporto di coppia. Se lavorate pure oggi Saturno vi darà serietà e consapevolezza nel caso in cui siate nati dal 14 al 18 dicembre.

Passaggi astrali molto positivi nel complesso. Plutone vi dona grande eros e fascino irresistibile se nati dal 15 al 17 gennaio. Se invece siete nati dal 17 al 20 gennaio vi lancerete ottimamente in alcune manovre finanziarie.

Firmamento celeste che si rischiara se nati in prima o terza decade. Luna e Giove vi sostengono in amore se nati a febbraio mentre Urano, se nati nella seconda decade, vi darà un po’ di irrequietezza e inquietudine. Giove e Saturno vi favoriscono a lavoro se nati in prima e terza decade ma pure se nati a febbraio.

Marte, Mercurio, Sole e Nettuno vi restituiscono molta armonia oggi. Venere vi aiuta inoltre a districarvi un po’ nelle reti dell’amore se nati dal 12 al 17 marzo. Se invece siete nati dal 15 al 20 marzo raccoglierete tutti i frutti migliori della vostra professione.