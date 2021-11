La Divina Congrega, la nuova serie Bonelli con Dante protagonista

L’Inferno è pieno, appunto, e Lucifero ha il disperato bisogno di estendere il suo regno. Naturalmente la cosa più semplice da fare è invadere la Terra col suo esercito di demoni. Un piano perfetto, non fosse per una persona, Dante Alighieri, che dopo essersi perso in una selva oscura nel mezzo del cammin di sua vita, e dopo aver faticosamente attraversato tutti i gironi infernali, è uscito a riveder le stelle. Sì, ma 200 anni più tardi.

Dante, però, non è certo uomo che si lascia spaventare da un contrattempo lungo un paio di secoli, così si rimbocca le maniche e decide di convocare alcuni dei personaggi più valorosi dell’epoca in cui, suo malgrado, si è ritrovato. Otello, Silvia, Leonardo da Vinci e Lorenzo de’ Medici si ritrovano presto tutti insieme, soldati di un piccolo grande esercito, a cui si aggiunge anche la Maga Circe e un altro membro la cui identità sarà rivelata solamente nell'ultima pagina. Una specie di versione italiana de La Lega degli Straordinari Gentlemen di Alan Moore.

Edizione cartonata di grandi dimensioni

Il primo numero, La Diritta Via, esce il 18 novembre in fumetteria e libreria ed è un cartonato di grandi dimensioni (22x30) da 72 pagine al prezzo di 16 euro. L’episodio è un vero e proprio prologo in cui assistiamo all’introduzione dei personaggi, alla spiegazione dell’antefatto, alla formazione del super gruppo. Non mancano però i primi momenti di azione e tensione, con spettacolari tavole capaci di trasformare la Firenze rinascimentale in un girone infernale.