L'Orda, Leila Leiz: "Ero terrorizzata dal mio primo fumetto horror"

Benvenuti nel terrificante mondo di Mia, dove sentimenti e persone diventano oggetti e dove gli oggetti diventano sentimenti e persone. L’Orda è un fumetto horror con un titolo che evoca quello di un piccolo gioiello del cinema di genere francese. Ma stavolta non si parla di zombi, non di zombi con fattezze umane, perlomeno. A prendere vita in modo spaventoso sono telefoni, vasi, strumenti musicali. Tutti gli oggetti messi insieme da Mia, accumulatrice seriale con un evidente problema di collezionismo compulsivo, madre degenere che ama più le proprie memorabilia di una figlia abbandonata e cresciuta da un padre invece pieno di amore per lei. La storia scritta da Marguerite Bennet (Edizioni BD, 80 pagine, 14 euro) è una piccola bottega degli orrori che prende forma dalla matita di una ispiratissima Leila Leiz. Ed è la disegnatrice, reduce da una prima volta impegnativa a Lucca Comics & Games (“c’era davvero troppa gente per me”) a raccontare a Sky TG24 genesi e significati (anche quelli personali) dell’opera.

Quale è stato l’aspetto più complicato del lavoro sui disegni? Creare oggetti che prendevano forma con uno stile che fosse un po’ realistico. Avevo paura di non avere abbastanza immaginazione per creare quei personaggi. Sono stata un po’ terrorizzata di non riuscire a fare qualcosa di vivo e spaventoso, che creasse l’angoscia della paura. Era il mio primo horror e per prepararmi ho guardato molti film in bianco e nero perché io non sono abituata a lavorare in bianco e nero, ho fatto molta ricerca.

M.O.M., Alters ora L’Orda. Hai disegnato tanti personaggi femminili forti. Ti ritrovi un po’ in loro?



Sì sì, quando disegno faccio delle espressioni e mi guardo allo specchio per provare a entrare un po’ nel personaggio, mi piace che sia vivo. Se non cerco l’ispirazione in me la cerco intorno a me, anche tra conoscenze e amici. Per la figura di Mia mi sono ispirata tanto a Meryl Streep, anche se non le assomiglia poi tanto. Per M.O.M. è stato diverso, avevo Emilia Clarke in testa e mi avevano detto che la protagonista doveva somigliare a lei, è stato più facile ma sinceramente mi piace meno lavorare così. Mi adatto, ovviamente, è il mio lavoro, ma preferisco quando gli scrittori sono più aperti che ti lasciano più, perché sembra proprio di lavorare in team.

Mentre raccontavi di guardarti allo specchio per provare le espressioni da disegnare mi è venuta in mente una vignetta in cui Ruby si morde il labbro, mi ha colpito molto la vividezza di quell’espressione. Anche lì l’hai provata allo specchio?

Sì. Per me l’espressività è un aspetto molto importante, se il tuo personaggio ha tre espressioni sembra di vedere un po’ un Clint Eastwood (ride, ndr). Non è stato sempre facile, all’inizio avevo paura di disegnare le espressioni, oggi mi viene più naturale. Ci vogliono anni di lavoro, dobbiamo continuamente imparare a disegnare bene e in modo convincente ogni cosa. Io ho ancora un problema con gli animali, per esempio.

Eppure il gatto de L’Orda è decisamente convincente. Pur non essendo intero.



Chissà, forse proprio per quello è stato più semplice disegnarlo (ride, ndr).