Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 novembre

Giornata abbastanza promettente in cui vi fate guidare anche dagli hobby. In amore Marte e Plutone vi favoriranno specialmente se festeggiate il compleanno dal 15 al 18 aprile. Andateci anche cauti nelle questioni economiche perché Venere è negativa per i nati nella prima decade.

Venere è in splendido aspetto e non sarà ostile. Anche Plutone e Giove sono in posizione molto felice, con il Sole che però vi rema un po’ contro in amore. Siate oculati nelle manovre finanziarie perché tendete a essere un po’ troppo spericolati.

Nettuno vi può istillare qualche piccolo malumore se nati nella terza decade. Mercurio però in ambito amorevole vi rende tenebrosi e creativi, così come Plutone. Nettuno è in angolo disarmonico e vi rende più spendaccioni del solito se nati dal 7 al 15 giugno.

Mercurio vi favorisce se nati dal 5 al 10 luglio. Luna e Venere vi daranno molte novità positive in amore, sia dal lato romantico che passionale. Se nati dal 10 al 13 luglio Nettuno vi consente di muovere beni finanziari in maniera ottimale.

Marte, Sole e Urano vi danno decisione e azione se nati nella prima e seconda decade. Sole vi darà un temperamento amatorio molto importante ma fate attenzione a far emergere la vostra bontà. Se nati dal 10 al 14 agosto dovrete avere maggiore prudenza nelle spese.

Luna bussa alla vostra porta e voi rispondete accogliendola. Urano e Mercurio vi daranno il loro apporto in amore anche se Nettuno è contrario per i nati della terza decade. Attentissimi al settore economico dell’esistenza oggi ma fate investimenti senza timore di sbagliare.

Saturno è benefico e vi dà energia e dinamismo, specie se nati dal 26 al 30 settembre. Venere e Saturno sono armonici anche in amore e vi renderanno ancora più legati alla vostra dolce metà. Prudenti e razionali, non siete molto spendaccioni se nati nella prima decade.

Plutone, Sole, Mercurio e Marte vi danno razionalità logica se nati a novembre. Plutone e Marte in particolare vi favoriscono anche in amore seppur con Mercurio che pone freni importanti. Se nati dal 10 al 14 novembre dovete migliorare la vostra posizione economica grazie a Nettuno.

Nettuno è sempre in contrasto anche se Giove vi apre a una giornata di gioia di vivere. Sempre e Giove e Nettuno vi donano un notevole gusto per l’avventura amorosa. Non sperperate e non strafate oggi a livello economico!

Venere, Sole, Luna, Nettuno, Mercurio, Marte, Urano e Plutone sono tutti favorevoli! In particolare Marte, Urano e Saturno vi daranno il loro assenso per questioni emotive importanti mentre a livello economico Giove vi proteggerà in caso di particolari investimenti.

Giornata vivace grazie a Giove e Saturno ma anche Urano e Nettuno vi danno voglia di essere diversi. Il vostro temperamento amatorio è molto brillante grazie a Urano, mentre a livello monetario saprete tesaurizzare le operazioni finanziarie in borsa.

Alti e bassi in tono e umore con Luna e Venere che però sono in angolo benefico, così come Urano e Sole. Il vostro modo di amare è tenere, sensibile e romantico e sarà governato da Giove, Luna e Nettuno. Giove inoltre vi spinge a non badare oggi a freni a livello di spese se nati dal 9 al 16 marzo.