Cantine Aperte a San Martino: eventi, date e programmi

Diverse regioni hanno aderito all'iniziativa promossa da sabato 6 a domenica 14 novembre. Un’esperienza, quella della degustazione dei prodotti dell’ultima vendemmia e non solo, organizzata per festeggiare "l'ultima estate" dell'anno Condividi

Quella delle Cantine aperte a San Martino è un'iniziativa enogatronomica che si terrà da sabato 6 a domenica 14 novembre 2021 in diverse regioni italiane, come spiega il Movimento Turimso del Vino. L’occasione è quella di festeggiare “l’ultima estate” dell’anno attraverso la degustazione dei vini dell’ultima vendemmia e non solo, assaporando i prodotti del territorio e incontrando i produttori (IL PROGRAMMA). L’iniziativa dunque promuove visite alle cantine guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori emozionali, pranzi e cene con i vignaioli.

In Friuli e Veneto tra show cooking e bollicine approfondimento Vino, Brunello: fascette +44% nei primi 9 mesi del 2021 Per l’occasione, è stata rinnovata la partnership con WeFood, festival dedicato alla scoperta e alla conoscenza delle "Fabbriche del Gusto”. Questo permetterà la realizzazione di show coocking sabato 6 novembre: protagonisti, per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, Alessandro Pascolo (Dolegna del Collio) con il Ristorante Ai Tre Canai (Marano Lagunare), Barone Ritter de Zòhny (Aquileia) con il Ristorante La Torre (Spilimbergo), Borgo Conventi (Farra d’Isonzo) con il Ristorante Noir (Ponzano – TV). In Friuli Venezia Giulia sono 30 le cantine che apriranno nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. In Veneto, invece, 10 cantine offriranno la possibilità di degustare bollicine, di fare esperienze enogastronomiche e assaggi di Amarone della Valpolicella.

Dalla Valle d'Aosta all'Abruzzo approfondimento Il Merano Wine Festival torna dal vivo. Date e programma Oltre a Friuli Venezia Giulia e Veneto, altre regioni hanno aderito all’iniziativa, fra cui Calabria, Lazio, Piemonte, Umbria, Valle D’Aosta, Lombardia, Marche, Abruzzo e Puglia. In Valle d’Aosta - nello specifico - l’iniziativa di cantine aperte a San Martino si terrà domenica 14 novembre tra le 10 e le 18, in 17 cantine della regione. Degustazioni guidate, piatti tipici del territorio e mostre d’arte caratterizzeranno la giornata. Imperdibili le passeggiate tra le colline del prosecco patrimonio dell’UNESCO. In Umbria, invece, le 19 cantine coinvolte offriranno anche attrazioni per i più piccoli. Il winetasting sarà offerto dalle aziende vinicole in Lazio.