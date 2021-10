Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 ottobre segno per segno

Saturno appoggia i nati in marzo nelle scelte anche se Marte e Plutone potrebbero provocare qualche piccolo problema (non grave). Sintonia quasi perfetta con la vostra dolce metà, anche grazie a Saturno per i nati nella prima decade. Plutone è negativo a lavoro però se nati dal 14 al 17 aprile.

Nervosismo e instabilità nei rapporti interpersonali per via di Sole contrario se nati nella prima decade. Se invece siete nati nella terza decade scegliete con cura le persone con cui passare la serata, mentre se nati nella seconda, occhio a difendervi dai mali di stagione. Nettuno promette una serata strepitosa in armonia con l’anima gemella per i nati nella terza decade. Sole e Saturno sono entrambi contrari in aspetto lavorativo.

Luna vi darà più lucidità nelle scelte così come Marte vi consentirà di aggirare alcuni ostacoli e Mercurio vi darà buona forma psicofisica. Audaci e appassionati, Marte vi renderà compagni perfetti se nati dal 14 al 21 giugno. Saturno darà conferme ai single mentre lavorativamente parlando chi è nato nella prima decade dovrà valutare meglio alcuni cambiamenti.

Luna dona atmosfere sensibili e stati d’animo ottimali. Urano vi protegge così come Nettuno che vi concede i favori della buona salute. Urano e Nettuno sono anche vostri benefattori oggi in amore, con Sole che vi assisterà con grande generosità. Nettuno è favorevole anche in ufficio se nati dal 9 al 13 luglio.

Venere e Mercurio mettono in evidenza la vostra personalità con un quado positivo per i nati a luglio. Saturno però vi tiene un po’ il broncio. Luna, Mercurio e Venere inducono a scelte importanti i single oggi mentre, se nati nella terza decade, in ufficio state vivendo un momento di riflessione.

Sole vi guarda felicemente così come Marte e Mercurio se nati nella terza decade. Plutone e Urano si alleano per proporvi una giornata con grande carica erotica, Urano inoltre cercherà di farvi trovare anche il tempo di pianificare in ufficio.

Il vostro charme e savoir-faire vi consente di muovervi sia nel privato che in società. Venere e Mercurio sono vostri alleati e vi consentono anche di ottenere un po’ di relax. Venere vi rende poi passionali con la vostra dolce metà e Mercurio ristabilisce l’intesa erotica. Oggi vi mostrerete un po’ rigidi in ufficio con qualche scocciatore.

Plutone in aspetto magnifico vi darà energia creativa così come Nettuno l’estro artistico. Venere in amore vi farà riconoscere ampiamente per la vostra bellezza e per il sex-appeal. Nettuno e Sole vi suggeriscono strategia geniali a lavoro se nati a novembre.

Riuscite a gestire situazioni importanti nonostante Nettuno sia disarmonico, anche perché Giove per fortuna è positivo per i nati nella terza decade. Marte è benefico in amore così come Venere e Mercurio, mentre in ufficio Luna vi fa meditare attentamente sui vostri passi se appartenete alla terza decade.

Se siete della terza decade Nettuno vi spinge ad approfondire vari interessi, mentre chi è della seconda avrà Urano che porterà vita, saluta e prosperità. Giove e Plutone ma anche Sole e Urano sono tutti in aspetto felice in amore per i nati nella terza decade. Per chi è invece nato dal 9 al 13 gennaio Nettuno e Plutone suggeriranno nuove idee per migliorarsi a lavoro.

Mercurio, Giove e Marte vi danno brio se appartenete a seconda e terza decade. Luna potrebbe però farvi eccedere a livello gastronomico. Giove, Venere e Marte vi favoriscono nella sfera sentimentale se nati nella terza decade mentre chi è nato nella seconda avrà Urano un po’ imbronciato in ufficio.

Sole è in ottimo aspetto ed esalta la dimensione poetica del presente, come d’altronde anche Plutone se appartenete alla terza decade. Nettuno vi infonderà inoltre uno spirito religioso. Giove e Nettuno daranno molto calore umano alla vostra relazione oggi mentre a lavoro sempre Sole positivo vi permette di programmare le mansioni in maniera super efficiente.