Halloween, cervo festeggia mangiando le decorazioni di zucca. VIDEO

Halloween è un'occasione per divertirsi, travestirsi e, ovviamente, abbuffarsi! C'è chi preferisce dolciumi pieni di zucchero e chi apprezza di più il cioccolato. E poi c'è chi, come questo cervo, va pazzo per le zucche.

A Georgetown, in Kentucky, come si vede in questo video diffuso da Storyful, il mammifero è andato a mangiare le zucche esposte nel portico di una casa. Le decorazioni per festeggiare Ognissanti si sono tramutate in succulento banchetto per il cervo, che ha così celebrato Halloween a modo suo.