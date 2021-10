Tiramisù, a Milano la coppa del mondo del dolce italiano più famoso

Un francese trionfa nel primo campionato internazionale dedicato ad uno dei nostri dolci più tipici: il tiramisù. Il pasticciere transalpino Nabil Barina si è imposto nel primo “The World Trophy of Professional Tiramisù Fipgc” grazie ad un tiramisù innovativo. Ecco gli ingredienti del dolce al cucchiaio vincitore in un concorso che ha visto la partecipazione di 24 pasticcerie mondiali in una manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale di Pasticceria. Barina si è imposto grazie a tre ingredienti a base di frutta: cocco, frutto della passione e mango. Nella sezione riservata al tiramisù innovativo c'è stato in gara anche chi ha scelto di sostituire la tipica bagna al caffè con una bagna al Nero d'Avola. Altri invece hanno azzardato abbinamenti tra Myrin, tipico liquore della tradizione giapponese, limone e menta. Frequenti gli abbinamenti con frutti esotici o con lamponi che donano un tocco diverso grazie alla loro tipica acidità.

Il tiramisù classico

Lo svizzero (ma di origine italiana) Gianluca Fiorentino ha vinto il premio speciale Tiramisù Classico. Sono 5 gli ingredienti della ricetta originale: savoiardi, mascarpone, uova freschissime, zucchero e Espresso Italiano.

Rispetto al tiramisù classico amatoriale, la realizzazione della versione professionale prevede la creazione da zero della base del savoiardo o, in alternativa, del pan di spagna, la pastorizzazione delle uova e l’utilizzo di materie prime di altissima qualità. L ’Accademia Italiana della Cucina ha reso noti gli ingredienti del tiramisù originale preparabile per 4 persone. Eccoli: 3 uova fresche medie, 250g di mascarpone, 125g di zucchero, 20 Savoiardi, caffè espresso, cacao amaro in polvere per decorare. Ecco il procedimento: preparare il caffè e lasciarlo raffreddare in una ciotola. Montare i tre tuorli d’uovo con lo zucchero e aggiungere il mascarpone, ottenendo così una crema morbida. Per ottenere una crema più spumosa aggiungere a piacere i tre albumi montati a neve. Bagnare dieci savoiardi con il caffè facendo attenzione a non inzupparli troppo e a disporli in fila al centro di un piatto. Spalmare sui savoiardi metà della crema e poi sovrapporre un altro strato di dieci savoiardi bagnati col caffè. Spalmare poi la superficie con la rimanente crema di mascarpone. Dulcis in fundo: ricoprire la crema con il cacao in polvere setacciato.