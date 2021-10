Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 ottobre

Qualche nube di nervosismo ma niente di grazie, anche se Marte è dissonante e può indurvi in qualche errore di valutazione. Chi è single può approfittare di un innalzamento strepitoso del suo fascino grazie a Luna se nato nella terza decade. Plutone è disarmonico a lavoro sempre se nati nella terza decade.

Giornata un po’ in salita che però si concluderà con un’atmosfera rilassata e gioiosa per i nati nella terza decade grazie a Plutone. Nettuno è propizio in amore per i nati tra il 9 e il 12 maggio mentre i nati nella seconda decade sono in cerca dell’anima gemella. I nati nella prima, infine, coltiveranno grandi ambizioni lavorative

Venere e Nettuno sono dissonanti se nati a giugno e vi fanno avvertire un po’ di apatia. Anche la persona amata richiede di certo maggiore ascolto e quindi Luna vi darà gli strumenti giusti per migliorare. Nettuno è contrario e vi darà qualche pensiero di troppo per l’attività lavorativa.

Nettuno è felice nel vostro segno specie se nati nella terza decade. Mercurio però è contrario se fate parte della seconda e vi pungola di continuo. Sempre Nettuno vi gratifica in amore mentre a lavoro Marte è ancora in zona negativa per i nati nella terza decade.

Giove e Urano oggi non vi fanno intendere alla perfezione con gli altri ma Mercurio metterà le cose a posto. Luna promette ottime novità se nati nella seconda decade, specie a livello fisico. In amore sempre Mercurio è protagonista positivo per i nati ella terza decade. Se festeggiate gli anni dal 14 al 22 agosto avrete competenza a lavoro.

Plutone, Urano, Mercurio sono tutti favorevoli. Ottimo umore soprattutto grazie a Plutone che vi darà anche forma fisica ed estetica invidiabili. Urano e Plutone fanno faville in amore per i nati della terza decade mentre Mercurio vi renderà solidi e affidabili in ufficio.

Luna è benefica e vi dona rigore e grinta, oltre che arte di saper intrattenere. Sempre Luna scalda i vostri cuori in una relazione se siete nati nella terza decade, grazie a Marte. Se lavorate anche oggi Luna ricompenserà i vostri sforzi.

Plutone, Nettuno, Venere e Mercurio sono i vostri protettori. Vi abbandonate a romantiche iniziative grazie a Nettuno con la vostra dolce metà, specie se nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 9 al 14 novembre Plutone vi dona la sicurezza giusta in ufficio.

Venere e Nettuno innalzano la voglia di mobilità ma pure di irrequietezza. Mercurio favorisce i nati nella seconda decade in amore mentre a lavoro Giove sarà al fianco dei nati nella terza decade nel duro impegno professionale.

Sole vi metterà a suo agio, soprattutto Nettuno sarà positivo se nati nella seconda decade. Plutone porta un fascino misterioso nella vostra vita ma alcune tentazioni possono scalfire il legame con la vostra persona. Lavorate a impegni nel lungo periodo anche oggi se siete nati nella terza decade.

Mercurio e Marte vi propiziano dandovi forma fisica eccellente e versatilità. Se nati nella terza decade vi aspetta una domenica di tenerezza mentre se nati nella seconda troverete anche Luna positiva per flirt da single. Saturno vi consente di risolvere le controversie lavorative con diplomazia.

Nettuno vi esalta dandovi grande sensibilità, senza dimenticare ovviamente la famiglia. La comunicazione è il principale strumento per una relazione sana e Sole vi darà questa chance di utilizzo se nati nella prima decade. Pazientate a lavoro perché poi un gruppo di pianeti saranno favorevoli.