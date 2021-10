Oroscopo del 22 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 ottobre.

Nettuno e Giove vi inviano influssi estremamente positivi se nati nella terza decade. Solo se siete nati tra il 13 e il 17 aprile fate attenzione perché Marte è tecnicamente ostile. Saturno favorisce scambi intellettuali e sinceri mentre Venere vi aiuterà a comprendere le esigenze del partner. Se nascete nella terza decade promuoverete un clima di concordia a lavoro.

Pianeti un po’ ambigui con Saturno maldisposto ma Nettuno e Urano solidamente a vostro favore. Luna e Urano vi aiutano a non mostrare possessività nei confronti del partner mentre Marte e Plutone potrebbero condizionarvi negativamente sul posto di lavoro se nati nella terza decade.

Marte vi benedice e vi darà grande simpatia. Venere è contraria e potrebbe farvi compiere qualche passo falso nella gestione dei guadagni. Qualche piccola seccatura in famiglia ma niente di grave. Se nati dal 17 al 21 giugno non esagerate con la palestra! In amore Mercurio vi farà aprire al dialogo con la vostra dolce metà, mentre invece a lavoro Giove si mostrerà molto bendisposto.

Luna e Urano sono positivi così come anche Nettuno, che vi favorisce sia nelle mosse sociali che nello sport. In amore Luna e Urano vi guardano benevoli e suggeriscono incontri intriganti per i single, specie se nati a luglio. Nettuno migliora la vostra immagine a livello professionale.

Sole vi spalleggia e vi dà tante frecce per il vostro arco. Sarete vivaci, solari e pimpanti, con Marte che vi invita a tuffarvi in svariate attività se nati tra il 15 e il 20 agosto. Con il partner sarete sempre generosi ma forse un po’ viziati, occhio perché Saturno è negativo a lavoro per i nati nella prima decade.

Luna, Mercurio, Urano e Plutone vi danno vigore e attenzione. Venere vi invita a essere razionali se nati nella seconda decade. Fedeltà e sincerità sono le vostre qualità insostituibili in amore, mentre in ufficio Urano vi aiuterà nella produttività.

Vi distinguete per carisma, sicurezza di gusto e sostegno per gli altri grazie a Venere. Plutone è ostile ma solo per i nati dal 15 al 18 ottobre. Clima di fiducia in amore, l’importante è che moderiate gli eccessi di rigidità. Saturno è benefico se nati nella prima decade. Venere è positiva anche a lavoro, nonostante Plutone contrario.

Mercurio e Plutone vi danno acume e capacità di vedere lontano. Venere vi sorride in amore e, se siete single, vi darà un notevole sex-appeal grazie anche al supporto di Plutone. Nettuno vi farà sentire invincibili a lavoro se nati nella terza decade.

Venere modererà i vostri entusiasmi e vi mostrerà più malinconici ma anche romantici. Plutone è benefico e vi fa sviluppare il vostro lato intellettuale. Mercurio vi guarda di buon’occhio se nati a novembre e un Marte esplosivo vi regala grande passione. Giove, se nati a dicembre, fa crescere la vostra ambizione lavorativa.

Nettuno e Luna vi adorano e se siete nati nella terza decade avrete un punto forte nei rapporti interpersonali. Ventata di aria freschezza che vivacizza il rapporto grazie a Venere, mentre in ufficio è Urano a favorire i nati nella seconda decade.

Mercurio non vi fa curare dei malumori che avete se nati nella prima decade. Nettuno vi darà armonia se nati dal 15 al 19 febbraio. Venere è molto positiva e inoltre a lavoro Sole vi darà tanti segni per la mediazione con capi e colleghi.

Nettuno e Luna sono con voi e anche Plutone è positivo se nati dal 13 al 16 marzo. Nettuno è propizio anche negli sport, in amore invece Luna vi darà atmosfere di grande romanticismo. Se nati nella prima decade avrete grandi progetti per il campo professionale.