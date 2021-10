Wonder Woman compie 80 anni ed entra nella Hall of Fame del Comic-Con

Il 21 ottobre di 80 anni fa lo psicologo statunitense William Moulton Marston e l’artista Harry G. Peter pubblicavano le prime illustrazioni della semidea amazzone sulla rivista All Star Comics numero 8. Con il passare del tempo, Wonder Woman è diventata una supereroina simbolo di verità, giustizia e uguaglianza. Per questo motivo, in occasione del suo 80° anniversario, verrà inserita oggi nella Comic-Con Museum Character Hall of Fame nel corso di una cerimonia virtuale. Anche la Panini Comics celebra la sua guerriera con un volume speciale in uscita a novembre.