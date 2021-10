Etna Comics, i vincitori della terza edizione del Premio Coco 2021

Dedicato al fumettista siciliano Giuseppe Coco, il riconoscmento è dedicato agli autori che si sono distinti nell'ultimo anno. In attesa del ritorno in presenza del festival, la premiazione si è tenuta in diretta streaming

Per il secondo anno consecutivo l’evento siciliano dedicato al fumetto e alla cultura Pop Etna Comics si è tenuto in streaming. Con la promessa di tornare in presenza a giugno 2022, la direzione del festival ha comunque voluto assegnare i suoi Premi Coco. Arrivato alla terza edizione, si tratta di un riconoscimento dedicato ai migliori autori e alle migliori serie italiane.

Il Premio Coco

La premiazione si è svolta il 18 ottobre in diretta streaming sui canali della rivista MegaNerd. Il Premio Coco è stato ideato in ricordo del cartoonist e illustratore siciliano Giuseppe Coco ed è destinato ai fumettisti italiani che si sono messi maggiormente in luce tra il 2020 e il 2021. La giuria era composta dai giornalisti di Sky TG24 per la sezione ‘Fumettopolis’, l’editor DeAgostini Elisabetta Sedda, la direttrice della Galleria HDE di Napoli Filomena Avagliano, lo scrittore, musicista e speaker radiofonico di Radio 105 Rosario pellecchia, il giornalista de ‘Il Mattino’ Diego Del Pozzo e il giornalista free lance Gianmaria Tammaro. Ecco i vincitori delle diverse sezioni del Premio Coco: