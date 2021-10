Oroscopo del 19 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Astri fausti ma Marte e Plutone sono contrari. Venere e Luna vi mettono invece in condizione di dar cara la pelle in ogni settore se siete nati ad aprile. Marte come detto vi è ostile, anche in amore, se nati nella terza decade. Se siete nati nella seconda decade, invece, Luna vi assiste lavorativamente.

Luna e Nettuno vi appoggiano dandovi linfa vitale ed estro se fate parte della seconda decade. Ottima salute psicofisica per voi e Saturno vi invita a provare qualche corso di ballo per svagare un po’. Nettuno è molto romantico in amore e i nati dal 12 al 14 sapranno invece beneficiare – sempre da Nettuno – di lungimiranza lavorativa.

Saprete anticipare ogni mossa altrui oggi grazie all’apporto di Luna. Ottimo fitness per voi ma non provate sport troppo violenti. Sole e Marte hanno posizione vantaggiosa in amore specie se nati a giugno o se nati nella terza decade. Luna vi fa tirare fuori il vostro aspetto più diplomatico in ufficio.

Nettuno e Urano sono molto positivi, mentre Luna in verità vi contrasta. Però a livello di fitness avrete grande entusiasmo. I single nati nella terza decade assaporano il gusto dell’avventura mentre Nettuno e Urano vi indicheranno la giusta via in ambito lavorativo.

Saturno e Urano sono imbronciati ma sole esalta la vostra bellezza vitale se nati nell’ultima decade. Eccellente nella forma fisica e in sport come la pallavolo. Siete seducenti e spigliati in amore grazie a Luna mentre Sole vi consiglierà di prendere di petto alcune situazioni lavorative.

Mercurio vi manda oggi influssi benefici migliorando i rapporti familiari. Mercurio allarga gli orizzonti con letture orientate verso la saggistica. Plutone accende l’eros e, in generale, vi renderà meno freddi e cinici con la vostra dolce metà. Non vi accontentate di ciò che già avete a lavoro se nati nella seconda decade.

La stagione in cui festeggiate il vostro compleanno vi darà calore umano, con Venere che è positiva e vi trascina verso mete realizzabili. Solo i nati tra il 14 e il 17 ottobre dovranno rassegnarsi ad avere le armi spuntate per via di Plutone. Vi aspettano momenti di condivisione con la vostra dolce metà, con Marte e Sole in felicissima posizione se nati nella prima decade. Venere è positiva e vi fa percepire umori di capi e colleghi, con il Sole che promette a sua volta folgoranti successi.

Plutone, Nettuno e Mercurio saranno dalla vostra parte, sia nella sfera sentimentale-familiare che nel fitness. Sempre Nettuno vi fa condividere con il partner emozioni incredibili e Plutone accende l’eros se nati nella terza decade. Occhio ai nati ai primi di novembre però perché Urano sarà contrario. Pacatezza e diplomazia vi aiuteranno a uscire fuori da situazioni lavorative ingarbugliate.

Luna e Mercurio vi infonderanno calore umano e genuinità. Sempre Luna favorisce il vostro lato tenero e sensibile e favorirà i single in generale con grandi avventure. Saturno vi aiuta a lavoro se nati nella prima decade.

Plutone è stimolo formidabile per i nati nella terza decade. Solo Marte è un po’ contrario e può portare un po’ di malinconia passeggera. Plutone vi rende misteriosi in amore, mentre Venere vi invita a usare le armi della dolcezza e tenerezza. Marte contrario anche in questo caso per i nati nella terza decade. Nettuno e Venere vi donano un comportamento diplomatico molto utile a lavoro.

Sole, Marte e Luna vi consentiranno di costruire buoni rapporti familiari. Urano però sarà contrario per i nati nella seconda decade. Saturno vi darà una grande morale mistica e filosofica se nati a gennaio. Sole e Marte sono favorevoli per i nati a febbraio. Mi raccomando: non siate timidi! Sarete maestri della diplomazia a lavoro grazie sempre a Saturno.

A esclusione di Venere, quasi tutti i pianeti vi appoggiano. Urano favorisce gli investimenti fruttuosi se nati a febbraio, vincente anche la vita familiare. Se siete nati nella terza decade e volete conquistare qualcuno, lanciatevi e mettete in gioco il vostro fascino: Plutone farà la sua parte. Giove è positivo a sua volta, mentre a lavoro Saturno e Plutone vi danno una mano – insieme a Nettuno – a portare a termine nuove situazioni, specie se siete nati a marzo.