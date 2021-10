Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 ottobre.

Il vostro stile scattante è dato dalla buona posizione di Giove: sarete gioiosi e solari se nati nella terza decade. Approfittate anche di Giove quando si parla di amore, soprattutto se siete single nati dal 27 marzo al 4 aprile. Nettuno è al vostro fianco pure se siete nati nella terza decade. Se invece siete nati dal 14 al 18 aprile Plutone è un po’ contrario a lavoro.

Plutone e Nettuno sono ancora vostri alleati, così come Urano. Saturno vi tiene un po’ sulla corda in amore ma cercate di mantenere un clima di concordia e affetto con il partner. Nettuno è straordinariamente positivo a lavoro per i nati nella terza decade.

Venere e Nettuno sono in aspetto disturbante se fate parte di prima e terza decade. Marte vi consente di appassionarvi a un nuovo incontro amoroso se nati dal 12 maggio al 14 giugno. Sole configura successi erotici se nati nella terza decade. Fate attenzione a qualche piccolo inciampo a lavoro se nati a maggio.

Marte, Mercurio, Sole e Plutone sono un po’ nemici oggi ma Nettuno è in ottimo aspetto. Urano è splendido a livello passionale specie se fate parte della seconda decade. Nettuno crea inoltre ottime condizioni sentimentali per i nati nella terza decade. Abilità diplomatica su alti livelli a lavoro.

Venere, Sole, Marte e Mercurio sono trionfali nel vostro segno mentre Saturno, Giove e Urano sono contrari per tutte le decadi. Marte è molto favorevole in amore specie se siete della prima decade. Se avete abbracciato la libera professione oggi gli introiti saranno più che discreti.

Plutone benefico per i nati nella terza decade ma Nettuno è contrario quindi fate attenzione. Urano e Mercurio vi garantiscono amabilità a livello sentimentale se nati dal 13 al 17 settembre. Urano vi favorisce in ambito lavorativo se nati nella seconda decade.

Marte, Sole e Mercurio sono i vostri sponsor celesti. Anche Venere creerà situazioni molto interessanti. Luna è pronta a darvi tante emozioni in amore se nati a settembre, sia che siate single o già presenti in un rapporto. Sempre Luna vi giova molto in ambito professionale.

Saturno e Giove continuano a contrastarvi quindi fate attenzione alle problematiche familiari. Urano è un po’ contrario in amore e spegne il romanticismo vostro malgrado. In ambito lavorativo a volte dovrete un po’ fare buon viso a cattivo gioco.

Marte vi favorisce dandovi ottimismo e gioia di vivere, anche se l’umore potrà subire un po’ di alti e bassi. Se siete nati nella seconda decade sempre Marte vi darà dinamismo a livello fisico. Luna, Venere, Marte, Giove sono tutti favorevoli in amore se nati a novembre ma anche dal 17 al 20 dicembre. Se invece siete nati dal 25 al 30 novembre Saturno vi favorirà a lavoro.

Astri a vostro favore, specialmente Nettuno che non vi abbandonerà, così come Venere. Plutone inoltre vi renderà brillanti nella forma fisica se siete nati nella terza decade. Luna e Venere sono vostre amiche se nati nella prima decade. Giove e Saturno favoriscono lavorativamente i nati di prima e terza decade.

Urano è in aspetto moderato ma un po’ ostile se nati dal 30 gennaio al 5 febbraio. Nettuno vi apre invece la mente a situazioni culturali e artistiche. Giove e Saturno vi fanno razionalizzare e minimizzare alcuni malumori se nati dal 13 al 17 febbraio. Mercurio vi consentirà di organizzare gli impegni di lavoro con una certa facilità.

Nettuno vi darà flessibilità se nati nella terza decade e vi consiglia anche di rilassarvi un po’ con qualche trattamento di stampo termale. Venere è un po’ di traverso a livello sentimentale se nati a febbraio quindi pazientate un po’ oggi. Tenete anche duro sotto il profilo professionale: sarà Plutone a svoltare la giornata se nati nella terza decade.