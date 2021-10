Oroscopo del 13 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Atmosfera discreta con buona salute ma serve ancora un po’ di relax per scaricare alcune tensioni. Giove vi apre a successi insperati. Nettuno in angolo benefico vi aiuta in amore con intesa psicofisica ed erotica se nati a marzo. Se invece siete nati dal 10 al 15 aprile Nettuno vi mette a vostro agio a lavoro.

Saturno vi porta un lieve disturbo se nati nella prima decade. Luna però è positiva se nati nella seconda decade, con anche Nettuno che vi darà serenità e amabilità. Urano e Plutone sono entrambi super propizi in amore mentre a lavoro Plutone e Nettuno vi daranno diplomazia.

Mercurio vi sostiene se nati a giugno. Plutone in aspetto contrastante vi spunta le armi però. Nettuno è dissonante per quanto riguarda il fitness se nati nella terza decade. Lievi difficoltà nella sincronizzazione con il partner per i nati in giugno. Venere provoca qualche lieve insicurezza ma fate attenzione a non indispettirvi troppo per qualche problema futile.

Urano e Nettuno vi regalano ottima espansività e anche Venere vi fa sentire molto amati. Nettuno vi darà un relax notturno ed energizzante per il risveglio diurno. Urano è in ottimo aspetto emotivamente parlando e vi consentirà di vivere notti di passione se nati nella terza decade. Sempre se nati in questa decade il vostro spirito indomito vi farà lavorare con energia e soddisfazione.

Un cielo di autunno con Sole e Venere che vi aiutano oggi. Marte vi regala inoltre equilibrio tra mente e corpo. Sole e Venere vi daranno inoltre exploit erotici, con Marte strepitoso e pieno di energia. Mercurio vi favorisce nati nella prima decade in ambito lavorativo.

Clima congeniale ma fate attenzione a non essere ossessivamente perfezionisti. Luna è splendida nel vostro segno e vi darà la possibilità di sfruttare un po’ di tempo libero, oltre a darvi l’abbandono dalla timidezza in amore se nati nella terza decade, così come Plutone. Nettuno è contrario in ambito lavorativo.

Malgrado Luna sarà una bella giornata. Questo perché Sole è predisposto favorevolmente e vi rende non solo precisi ma anche protagonisti. Plutone non vi sostiene negli sport, quindi non vi strapazzate troppo specie se fate piscina o jogging. Un po’ di stanchezza nella relazione ma non vi preoccupate più di tanto e non date peso, perché nel fine settimana gli entusiasmi e anche l’eros riprenderanno quota. Non preoccupatevi nemmeno di cali di esuberanza erotica se nati nella terza decade. Se invece siete nati nella prima decade Venere vi darà spirito vincente in ufficio.

Plutone e Mercurio sono favorevoli se nati nella terza decade. Luan e Sole vi daranno a loro volta sostegno ma anche relax, così come Venere. Passione e magnetismo oggi in amore per voi, mentre in ufficio Luna vi farà anticipare tutte le mosse degli avversari.

Saturno e Marte remano completamente a vostro favore con Giove che consiglia una netta moderazione nelle spese. Corsa, jogging e ciclismo sono i vostri sport preferiti ora. In amore sarete passionali e romantici ma pure teneri. Sole vi dona competenza e altruismo in ambito professionale.

Venere e Luna sono molto benefici se appartenete alla seconda decade. Anche Urano è in posizione felice, mentre Mercurio, Marte e Sole potrebbero indurre un po’ di nervosismo. Venere e Giove sorridono per farvi assaporare meglio l’amore con il vostro partner. Saturno è al vostro fianco e il lavoro va a gonfie vele, anche se per i nati nella terza decade dovranno congelare alcuni progetti.

Mercurio, Sole e Marte vi spalleggiano anche se Urano vi è contrario se nati nella seconda decade. Nettuno vi darà la carica se nati nella terza decade. La vostra libertà intellettuale arricchisce il rapporto d’amore, mentre Saturno è molto positivo in ufficio.

Luna e Plutone inviano influssi potentemente positivi specie se nati a marzo. Venere però ostacola temporaneamente i nati nella prima decade portando nervosismo in famiglia e intoppi nelle amicizie. Urano vi gratifica anche oggi specie se nati dal 3 al 12 marzo e in amore porterà molto romanticismo. Plutone vi rende strategicamente diplomatici a lavoro se nati tra il 14 e il 17 marzo.