Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 ottobre

Alti e bassi provocati da Plutone e Sole contrari ma dopo i momenti di nervosismo Giove vi verrà in aiuto. Venere vi obbliga a impegnarvi di più in amore specie se nati dal 23 marzo al 2 aprile. Giove è positivo anche lavorativamente se siete nati nella terza decade.

Luna è benefico ma Giove negativo e quindi non riuscirete a fare totalmente certe cose. La vostra famiglia però vi offrirà grandi soddisfazioni. Allontanate temporaneamente le preoccupazioni economiche, mentre Nettuno in amore è bendisposto e vi fa entrare in sintonia con la vostra dolce metà. Plutone ottimo nella terza decade per i professionisti.

Giove è benefico e versatile e vi aiuta tanto durante la giornata. Sole e Urano sono vicini ai nati di prima e seconda decade per quanto riguarda l’amore. Nettuno però è negativo in ufficio quindi tenete un profilo basso.

Nettuno e Urano apporteranno molta sensibilità verso il prossimo e anche un po’ di dolcezza nel rapporto d’amore. Luna è imbronciata ma poco male: eros potente e molta fortuna, per il resto! Nettuno vi farà inserire anche un pizzico di fantasia nelle mansioni d’ufficio se nati nella terza decade.

Sole vi dota di carisma e di fascino se nati nella seconda decade. Sotto il profilo della forma fisica mostrerete una salute di ferro. Venere è molto amabile e spiana i vostri passi in amore, mentre in ufficio lasciate che un vostro collega possa mostrare le sue nuove abilità.

Luna, Mercurio, Urano, Marte e Sole sono dalla vostra parte, con l’aggiunta di Plutone. Ottimo look, cura per gli affetti, forma smagliante: non vi manca nulla! Se siete single le manifestazioni di amore non tarderanno a manifestarsi specie a livello erotico. Se nati dal 14 al 18 settembre Plutone vi farà raccogliere i frutti dei vostri sforzi a lavoro.

Sole e Venere vi donano altruismo in famiglia. Sole vi darà fitness e benessere a dispetto di qualsiasi sport deciderete di praticare. Se nati a settembre Venere vi favorirà in amore, mentre Plutone potrebbe creare un po’ di scompiglio tra i nati dal 14 al 17 ottobre. Periodo ottimale per tutte le decadi lavorativamente parlando ma non fate passi falsi se fate parte della prima.

Mercurio, Luna e Venere vi promettono una giornata di notevole spirito e umore. Nettuno vi dona un look spettacolare, in amore invece Venere è benefica. Luna è l’astro che vi permette di aggiustare le faccende lavorative se nati nella seconda decade.

Entusiasmo e voglia di agire oggi, con un clima in famiglia abbastanza sereno grazie a Sole e un’ottima forma fisica. Saturno, Giove e Plutone vi danno la possibilità di agire con bontà e correttezza in amore se nati dal 9 al 12 dicembre. Sarete determinati e inflessibili a lavoro se fate parte della prima decade.

Giove, Venere, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone e Luna sono tutti vostri alleati! A livello erotico l’ardore sarà lampante e Venere vi aiuterà a non perdere contatti con la parte emozionale del rapporto. Se nati nella prima decade Saturno vi favorirà in ufficio.

Giove splende per darvi fascino se nati nella seconda decade, anche se Urano è un po’ imbronciato e crea qualche problemino familiare. Plutone e Marte vi aiutano a gestire le relazioni sentimentali mentre Saturno è molto congeniale per i nati della prima decade se sono liberi professionisti.

Luna vi rende attenti e delicati nei rapporti con gli altri e gli astri, in generale, vi consigliano qualche giorno prima di operazioni finanziarie importanti. Giove è positivo se nati nella terza decade in amore ma Venere imbronciata se nati nella prima. Nettuno e Giove sono positivi a lavoro e vi danno vari tocchi di genio.