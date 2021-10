Alla conquista della Lombardia, i 5 vini della Milano Wine Week

Per la nostra rubrica "Dimmi 5 vini", siamo andati alla Milano wine week, 300 diversi eventi che si snodano attraverso tutta la città con ogni distretto associato a un consorzio particolare: a Brera il Franciacorta, sui Navigli il Chianti, in Galleria il Brunello, l'Oltrepò in zona Eustachi, etc. Alla fine, come sempre, ci siamo fatti suggerire 5 vini, con un'unica indicazione: che fossero prodotti tutti da cantine a circa un'ora di macchina da Milano Condividi:

A Milano, da quando si sono allentate un po' le maglie delle necessarie restrizioni imposte dai decreti, pur con tutte le cautele del caso, è tutto un susseguirsi di eventi. Non ha fatto a tempo a chiudere i battenti il Supersalone che è iniziata la settimana della moda e, come gli ultimi vestiti sono stati riappesi sulle grucce, è partita la Milano Wine Week. Eventi diversi, ma legati da un filo comune: sono tra i primi a svolgersi in presenza, dopo i vari lockdown che si sono succeduti, e hanno a che fare con una città che finalmente torna ad aprirsi, lanciando un forte messaggio di ripresa.

La genesi della Milano Wine Week approfondimento Sua maestà la carbonara, 5 vini per un matrimonio perfetto Tra tutti, non ce ne vogliano appassionati di fashion e design, aspettavamo con trepidazione quello che si sta svolgendo proprio in questi giorni: la Milano Wine Week, evento piuttosto recente, nato nell'ottobre del 2018, ma già entrato nel cuore degli appassionati. "Ho iniziato a lavorare in questo campo più di 10 anni fa, nel 2009, con Milano Food Week", ci racconta Federico Gordini, presidente della MWW. "Cominciavamo a raccontare ai milanesi le nostre eccellenze in ambito enogastronomico, cavalcando il mondo dello star system della cucina che nasceva proprio in quel momento. I primi chef che arrivavano erano timidissimi, ma dopo soli due anni, già arrivavano col manager, l'autista, il truccatore, il parrucchiere, il cameraman. Siamo stati testimoni di un'espansione pazzesca. Nel 2012, in un cooking show, abbiamo fatto una serata in cui partecipavano Chiara Maci (una delle food blogger più seguite in Italia, ndr) e Chiara Ferragni. Se facessi lo stesso evento oggi, farei gli ascolti del discorso di Mattarella. Da lì in poi, abbiamo fatto tutta una serie di esperienze che ci hanno portato a dare il via alla Milano Wine Week".

Ogni quartiere, un consorzio approfondimento I 5 vini del cuore di Marco Reitano, il miglior sommelier d'Italia Una settimana caratterizzata da 300 appuntamenti diversi, che si snodano attraverso tutta la città. I quartieri si trasformano in distretti enoici, legandosi a un particolare Consorzio: ristoranti, bar ed enoteche si attivano così per organizzare degustazioni con i vini della regione di riferimento. È un modo per vivere un'esperienza, legata a un territorio particolare, ma nel centro di Milano. Quest'anno sono dieci in tutto, in aumento rispetto all’anno scorso. Tra gli altri, a Brera c’è il Consorzio per la tutela del Franciacorta, sui Navigli, il Consorzio del Chianti, in Galleria Vittorio Emanuele II il Brunello di Montalcino, l’Oltrepò Pavese in zona Eustachi/Plinio.

Oltrepò, mon amour approfondimento I 5 vini più goduriosi del Lazio. Secondo Vinoforum Abbiamo deciso di concentrarci su quest’ultimo per quattro ordini di motivi: il primo è che è una denominazione di cui si parla sempre troppo poco; il secondo è che riserva spesso delle sorprese, con delle chicche a volte sorprendenti; il terzo è che si trova davvero a pochi km da Milano, il cuore della Wine Week; il quarto e più importante è che Daniele Gordini, è originario proprio di quei luoghi, di Canneto per la precisione, e conosce molto bene quella realtà. "Ci sono produttori che stanno cercando di valorizzare quel territorio, che alzano l’asticella", ci racconta. "Tanti produttori interessanti sia per la bollicina, sia per la produzione in rosso. Ci sono Giorgi, Monsupello, Mazzolino, Travaglino e, sempre su quel versante, la cantina Prime Alture e la tenuta Frecciarossa, produttori che stanno facendo la differenza. Non solo grandi aziende: hai anche tutto un mondo di vignaioli molto interessanti. Te ne cito due: Andrea Picchioni e Paolo Verdi, che sono artisti assoluti. In modo diverso, è tutta gente che sta investendo in modo forte sul territorio. Stiamo parlando di un piccolo numero di produttori rispetto al totale, ma la direzione è quella giusta". Come quella intrapresa dalla Milano Wine Week che conta già un sostanzioso incremento di presenze rispetto al 2019.