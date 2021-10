Ikea si dà all'abbigliamento, la nuova linea in Italia ad ottobre

Dopo le scarpe della Lidl, che hanno incontrato enormi riscontri commerciali, adesso è il turno di un altro tra i brand più riconoscibili al mondo. Ikea da anni è sinonimo di arredamento low cost, luogo dove trovare ciò che serve per la casa senza spendere cifre esagerate. Ma dal 14 ottobre in Italia, nei negozi online, sarà disponibile anche Efterträda, la nuova linea di abbigliamento a basso costo dell'azienda svedese.

La collezione

Lanciata in Giappone nel dicembre scorso, la capsule collection di streetwear comprende t-shirt e felpe bianche con logo e codice a barre del prodotto più noto dell’azienda, la libreria Billy. Ma non solo, infatti c'è anche il cappello da pescatore Knorva, realizzato con la nota plastica delle buste Ikea, in vendita a due euro. E poi ancora asciugamani, borracce e shopping bag.

Ikea cerca di seguire il successo raggiunto da altri importanti brand, che hanno utilizzato il proprio logo per sfondare anche nel campo dell'abbigliamento. Da McDonald’s a Netflix, alla già citata Lidl, il colosso svedese è solo l'ultimo a tentare questa strada.