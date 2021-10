Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 ottobre

Quadro generale mediamente positivo perché Plutone, Marte, Mercurio e Sole vi ostacoleranno se nati dal 9 al 17 aprile. Fate attenzione specie con parenti e amici. Giove però è positivo e vi aiuta a variare le attività ludiche. Atmosfera di particolare distensione con la vostra dolce metà specie se siete nati dal 31 marzo al 5 aprile. Se lavorate anche oggi non faticherete più di tanto.

Luna, Urano, Nettuno e Plutone sono tutti benefici per il vostro segno. In particolare Urano, ai nati della seconda decade, proporrà grandi aiuti per i loro risparmi. Luna se siete cuori solitari vi aiuterà, in coabitazione sempre con Urano. Plutone prepara terreno fertile lavorativamente parlando.

Lieve fase di stanchezza per via di Luna ma Sole si pone in un buon aspetto e vi fa venire voglia di circondarvi di persone allegre. Marte vi assicura un buon tono muscolare mentre Luna vi riscalda il cuore con l’amore della persona amata. Sole e Marte daranno ai lavoratori la possibilità di restare nel loro giro.

Luna, Mercurio, Marte, Plutone e Sole non vi aiutano, specie se siete nati in seconda e terza decade. Vero è che Luna vi apre anche al comfort degli affetti veri e Sole e Marte vi favoriscono negli sport. Luna e Venere vi aprono a un intenso scambio di parole e ascolti. Marte vi tiene un po’ bloccati a lavoro per iniziative ambiziose.

Mercurio, Marte e Sole sono vostri fidati alleati per il tono e il clima. Venere e Urano portano qualche intralcio quotidiano ma niente di insuperabile. Venere sempre contraria vi guarda per non far ricambiare i tempi in amore in tutte le decadi, se siete single. Se lavorate anche oggi. Giove e Saturno sono dissonanti e vi renderanno umorali.

Luna è pienamente favorevole nel vostro segno e vi darà ottima salute psicofisica. Plutone, Nettuno e Luna vi sostengono insieme anche in amore, così come Venere che vi rende percettivi e previdenti su ogni piccola necessità della persona amata. Vi godete la domenica consci di aver fatto il vostro dovere.

Marte positivo se appartenete alla seconda decade. Venere si limita a infastidirvi con qualche discussione in famiglia ma niente di grave. Saturno vi garantisce la giusta grinta se nati nella prima decade. Siate più comprensivi con la persona amata anche perché Plutone vi contrasta se nati nella terza decade. Plutone è contrario anche per i lavoratori nati dal 13 al 16 ottobre.

Freschezza fisica e mentale: sarete pimpanti e dinamici grazie a Saturno, Giove e Acquario. Venere, se siete single, vi apre a nuovi interessanti incontri se nati dal 29 ottobre al 5 novembre. Aiutate un collega in difficoltà a lavoro grazie a Mercurio.

Un po’ di stanchezza oggi perché Luna è contraria ma Giove vi renderà conto delle cose positive per quanto concerne la forma fisica. Luna contraria anche in amore per i nati della prima decade cerca di affievolire gli entusiasmi. Lievi problemi di comunicazione anche in ufficio.

Luna vi rende disponibili al dialogo con la famiglia, anche se non sempre si arriverà a soluzioni semplici. Sempre Venere in amore vi darà una delle giornate più romantiche dell’anno, in collaborazione con Luna. Inoltre vi consentirà di non affannarvi troppo a lavoro.

Mercurio, Giove, Saturno, Sole e Marte sono tutti positivi per voi, in particolare Sole che infonde razionalità e giudizio oltre che diplomazia. Venere e Urano sono contrari però in amore, specie per i nati a febbraio. Se appartenete alla seconda decade inoltre Urano vi guarderà storto anche in ufficio.

Luna può dare uno stop alle vostre iniziative nonostante grandi presenze planetarie dalla vostra parte quali Plutone, Nettuno, Urano, Giove e Venere. Ritorna una potente gioia di vivere e di amare grazie a Venere e Urano, specie se siete nati dal 2 al 13 marzo. Se lavorate anche oggi potreste subire il riflesso di un disaccordo manifestatosi tra colleghi.